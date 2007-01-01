Обнинск
-9...-8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калужской области подвоз детей в школу №38 возобновят со следующей недели
Авто и транспорт

В Калужской области подвоз детей в школу №38 возобновят со следующей недели

Евгения Родионова
22.01, 16:01
0 385
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В четверг, 22 января, житель Калужской области оставил комментарий под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте» с вопросом об отмене школьного автобуса.

По его словам, школьный автобус в деревне Колюпаново отменили до 30 января.

— По распоряжению Управления образования города Калуги до 30 января отменили школьный автобус в деревне Колюпаново. По этому поводу прокуратура уже объявляла предостережение министру образования и науки Калужской области, но видимо, закон для него не писан. Убедительная просьба решить проблему, - написал горожанин.

— Такая проблема могла возникнуть из-за болезни водителя, но её удалось решить. Автопарк смог найти замену. Завтра, к сожалению, водитель будет на другом маршруте, а вот с понедельника подвоз в 38-ю школу будет организован в обычном режиме, - прокомментировали ситуацию в Министерстве образования и науки Калужской области.

Новости по тегу
авто и транспорт образование
Лента настроения
3 оценили
33%
0%
67%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InR3elZtWENZZUR0c2lHQ3JLdXRWK2c9PSIsInZhbHVlIjoiNVlLRm5GaGoreFB5UUF1V3FYT3gvcHJBTm5rUDJSeE5hdGpiOXk5NzM1RkpHZGx2MUlYbnltNW1SK1d2eElGalBBR3VQOGhBT3pqeW1kODhLZ1lkamhubFlUd3RuOElmeG00NWtMYXR0bVpnc3M1NTBVZGRhSFJqemlIeTB5Y25GZkc1eW16KzJjblFrOHBEZzhuNXhaMm1xbHFsK3pNLy94R3FIWVZlMC94SDE3VE1jUU94OCtySWhjMVZTMURaY3ZXMXBESnlBRUNwbkVuRDQ2S1E2QjJnRGxnenFXL3N5cHN4NkNha25vZEFmK1gycW5MTlVXcm12dDVFRTE1TFptM1NQdzRBdXU4R1JGUHhYSXNpb25UTUNYYkxHQ000WHY1T0NpcFdWeWhkenowS1dYQ0hvMW9hUGxPUjhGN1hWc0pPMFlQTkRpTXAyQlZINEhjU05RMmFQckpYc2ZKQUkxVmd1Nyt3c1dyZjF6bFJ0WldyVHNiOXRsK2lhQ0pVYXpEcHUyMkVRb0IvN2VzendGR0xjZS9mWjZ6TmF4cmxXckJBN1lOTk80b1JvTHIxcTl5NzNuWUFhTGIyenViNSIsIm1hYyI6ImU3OGMzNzMxYjBlOTVkMTc2ZDc3MzczZGQ3MzUyYzk4N2I3YWRkMDJiZTI1MzhhZDA1YzkyMzljNTBiMjI5MjAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImUyYVZadTg1MWlLYkV1ajJuYUNKMHc9PSIsInZhbHVlIjoiRElMcXU1cFdEaVVrNGxoaFdTWEMraFc4RGhmS1FnWmcxK0JFenRqelh4M3YwbHhybUhwRVVVSS9ibVA5OTM2alNTdFlxYm5zWVhmL3R2NWdHdG5lelE4RmRFUXhUWWt0VzU0bTQxSDVCUDJWWmxvWWc0emdLMVRyRFpCdFFpZEZkQzg4cndlTXFlYWxFcWxlSHpDclQwL1ZrNmxkdUZqekQ1UFdWeGhvZU4yNlV2US83ZVZCT2V5eDFDYmdsM25KZzN6UC9Mc2gzeUVZSDNHTmVwZFFYTGY0YmFSNm5kS2lzS1NNL1c4VkVQZzNZRm9icVhCb3l5ZTRrNEU5RFhiQTdEdmVqZHdicG1UUWhPRFFDOTZiU04wUEVwdkZDdTNJZE9aSTJ4N21TVTdTenJSRExXNzVYTHZHRU0yS1dKbW4zMlVPYitoc2lvSGRkeXFoalJOd0cvVzllcTBpZU96bFlEcitBamthTnZFR0NPdGJRTGVESXhmQnBmYXR0enJJU29PTE1xNHNHekJ1cUpKaW1lTjlHVFlGems2T2dFcnlGWmFPRDh3MmtOYTg0UHBobis3SW1vVEhNb2VhWnFqMjRDYlBsUWVHSjdXdTJDaXN1dEF2WHp5NHhtWkVGS1N0VnROUGdXOGZXTkpRUVdmY2xwMVJUdzgvaFBsRVNFVzBtR0htSUpnRzdNRExDMkU3Q1hMTzJmcXh6ZkhhRi96UkVxMVl0VjFiMjc3UkwrMjRjT25IVlpna0Y5dFc5ZjV1N0hKR1hEcmd0aVdxaW9jN2h1a0NGOHRTWVRuWG8zYW1nTUtUOFl1ZThhakZsaGxFRFJVTE9LaWJRT1Y5ZUhiRCIsIm1hYyI6IjA3NzJlOTAwNDI3MWQyMTMyNTcyNWQ5MzhlMjJmZjBiYjhiN2RlMjAyYWE2NDI1Y2NlYWQ5MmRmNmQyZGU0YTIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+