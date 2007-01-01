В Калужской области подвоз детей в школу №38 возобновят со следующей недели

В четверг, 22 января, житель Калужской области оставил комментарий под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте» с вопросом об отмене школьного автобуса.

По его словам, школьный автобус в деревне Колюпаново отменили до 30 января.

— По распоряжению Управления образования города Калуги до 30 января отменили школьный автобус в деревне Колюпаново. По этому поводу прокуратура уже объявляла предостережение министру образования и науки Калужской области, но видимо, закон для него не писан. Убедительная просьба решить проблему, - написал горожанин.

— Такая проблема могла возникнуть из-за болезни водителя, но её удалось решить. Автопарк смог найти замену. Завтра, к сожалению, водитель будет на другом маршруте, а вот с понедельника подвоз в 38-ю школу будет организован в обычном режиме, - прокомментировали ситуацию в Министерстве образования и науки Калужской области.