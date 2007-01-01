В центре Калуги переименуют улицу
Городская Дума 22 января опубликовала проект решения о переименовании Профессионального проезда в проезд Архитектора Евгения Киреева.
Эта улица расположена рядом с Центральным парком культуры и отдыха.
Евгений Киреев был главным архитектором Калужской области в течение 38 лет – с 1961 по 1999 год. Он умер в 2006 году в возрасте 79 лет.
Среди проектов Киреева - музей космонавтики, ансамбль площади Победы, памятник 600-летию основанию Калуги, филармония и другие.
