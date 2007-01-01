Обнинск
-9...-8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В центре Калуги переименуют улицу
Авто и транспорт

В центре Калуги переименуют улицу

Дмитрий Ивьев
22.01, 13:02
0 3778
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Городская Дума 22 января опубликовала проект решения о переименовании Профессионального проезда в проезд Архитектора Евгения Киреева.

Эта улица расположена рядом с Центральным парком культуры и отдыха.

Евгений Киреев был главным архитектором Калужской области в течение 38 лет – с 1961 по 1999 год. Он умер в 2006 году в возрасте 79 лет.

Среди проектов Киреева - музей космонавтики, ансамбль площади Победы, памятник 600-летию основанию Калуги, филармония и другие.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
21 оценили
38%
10%
24%
5%
0%
24%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkUyeXRQb3BtNElBRGlWSGJ5SWM0OVE9PSIsInZhbHVlIjoiTUdJT2dpRUNqRzRWeHR1NUlWYmZ0VFZmSS9XQWg2SW5CM0hKeDJTbWhjaHVLZUlBdm94NFFGNUp2bGlqcXJCdkRYNTlKWUp6TGZsSkllMVlJc3YwNWVxYVJsSlhkaWJNRFRYSnFvS09KWXBnZkx4UlBQQ1E3a1EvQy91M3dJWFJ4NnZGVU1EcEVGb0E4ZlR1MmFiQ1ZqNDFQVjZYc3FtaElsRXZUVEdValFXRy9OQ2RxUlFuZGt5UEsvWFJNQ3BMSEYxaTZ5a1FXYmJpY3E2UnVMZVludU0wYjUxKzJON1JhdVdHaGFLSys4R0NhVWZPNVVhMW5sK2U1UmZVTlJRSmYrR1lkTVBURnYzMmhsdWpHMjVLbTh6Q3lEY2xxUlpkZWM4TTcxSWY5VnpBU0YvS0tYUkN5ZUJPbDRZMEFIdlhPU1phUHhwWGlaOGRoV09GSTM1OUd6Rm9zU25Gb0FwRFQ5UDZvVFZJT3VFQjJvelRHMGE5aUZBdFlpZW1PQXlUODJMaHNSWGRXZWVYRTE1aHZ5WGIxaEVCN3B5eFJpMGxPc3k0NEg0dzdyd2toMmUxcUh1bDI4QndDejUxV1c2diIsIm1hYyI6ImQwZjc5YmE1ZjQxYjgzMDAxNGI5ODg0NTkxMTNiY2UyODg4OWY1ZDM4ZWYyOWI3ZDY1MDZjODlmZDFiZTkxOTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im9vMms3bjFPdXY0blU5aGJ2ZDBkYWc9PSIsInZhbHVlIjoiVVBHUUJ3RVp5Sk00ZnZ0TXd5aUtJY2U0anBldjJtMkFBZy9OUi9odUIyU3BCWnpDemNKdUVNcGNZZHF3VTN0VnBqRmQwS3RyS0hqU09NOEpwOGNORjZMQjZCWVYrcTBDbmZOWG45emNTK096TVdrZXZFREhCV1ZjOUdTbTRtaUNKaWIxcVBSWHlGRFpzN1o3VEZPejJ1SDNNMGpLOURPalBhRXhPbzB0UVBxbTFpZDlBUWJyUUJGd1lNWklXU2NSK2R4S1luTlpITmd6WUoxZmVDbnJhSGE0aEhlUDJSU3doV0pmR3pFNXR2NVJkNVZ4K3NtKzlNbWMrbTVKa1laV3Zpa1ZwZnMyc01PSWt2bHhHUkU4WExZeTl3akMwcUFYRGlaeUs2L1NzMGpqaFZUUXIwRm0zb2tYSUQ3QWowcW1DbWpHZVpkMWlzaE9UL3JMa0cxa0xNQ3dKZ0JhdjBWRnpGcXlvY29JZ1hwY1RqdmI5MWQ1NXlUaDBjVTNSVmcvMVEwelBDSVpMbnY5SWdyWDcwT1FiQmFKV2VKK3VOS3V5a3EvclJkY1V0YWxsM0lHWEptTXNwMnFQMDdvTlhBTjRubk9ibGFCQU5ScGQ2SExGWE9KY1EybnZ2Z1BTZWJqRkpKUERLTkowbUY0elhYdTJ1THBuZUFIanB5S09UNitqUE94SmNCUEtZa09YOFNkbkJRMCtKbm9FSEt0aS9pRmZURjVZZnM2ZEFsSGM0eVIrSk9pWkZqVVFQM2p1cWJsREdyUE03WmtVLzNPeUxFSXY0VjVFd1NUdjV3U3NjZnFtZmVYTjhaWm1VQlh4c1BXUmFvSDJDR1Vub0NFNWhNWCIsIm1hYyI6IjFjOGZkN2ZmZDZlZDBjYTkyODQ2ZmE2NjdlODg4NmRlNWY1ZWQxODk1YWE5MGI0YWVlZmI2NDc2NjgxM2Q5ZWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+