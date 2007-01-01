Кировчанина, состоящего на учёте у психиатра, лишили водительских прав

В четверг, 22 января, Кировская межрайонная прокуратура сообщила проведении проверки исполнения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

По данным ведомства, житель города Кирова Калужской области имел водительское удостоверение. При этом он находился на диспансерном учёте у врача-психиатра с психическим расстройством, вызванным употреблением наркотических средств.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о прекращении действия права мужчины на управление транспортными средствами.

Суд прекратил действие права на управление транспортными средствами.

Прокуратура взяла на контроль исполнение решения суда.