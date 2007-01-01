Тротуар перекрыли в центре Калуги
В четверг, 22 января, чистят от снега крышу здания Торгово-промышленной палаты на Старом Торге.
Из-за этого вдоль здания временно закрыли проход для пешеходов.
- Наконец-то мы смогли вызвать вышку для чистки крыши со стороны сквера Ленина, - рассказала руководитель калужской ТПП Виолетта Комиссарова. - Адский труд, на крыше спрессованный замерзший снег, большие тяжёлые накаты, в прошлый раз, 5 часов очищали крышу со двора. Так что, люди, обходите зоны работы, все знаки выставили, часа четыре будет закрыт проход по тротуару вдоль здания нашего.
