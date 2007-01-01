Обнинск
-9...-8 °С
Тротуар перекрыли в центре Калуги
Авто и транспорт

Тротуар перекрыли в центре Калуги

Дмитрий Ивьев
22.01, 10:47
0 569
В четверг, 22 января, чистят от снега крышу здания Торгово-промышленной палаты на Старом Торге.

Из-за этого вдоль здания временно закрыли проход для пешеходов.

- Наконец-то мы смогли вызвать вышку для чистки крыши со стороны сквера Ленина, - рассказала руководитель калужской ТПП Виолетта Комиссарова. - Адский труд, на крыше спрессованный замерзший снег, большие тяжёлые накаты, в прошлый раз, 5 часов очищали крышу со двора. Так что, люди, обходите зоны работы, все знаки выставили, часа четыре будет закрыт проход по тротуару вдоль здания нашего.

Всего: 0 комментариев
