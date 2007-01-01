Обнинск
В Калужской области устранили нарушения прав инвалидов
Авто и транспорт

В Калужской области устранили нарушения прав инвалидов

Евгения Родионова
22.01, 11:33
0 304
В четверг, 22 января, прокуратура Спас-Деменского района сообщила о проведении проверки исполнения законодательства о защите прав инвалидов.

По данным ведомства, в городе Спас-Деменске возле школы не было выделено место для бесплатной парковки транспортных средств для инвалидов и не было обозначения дорожным знаком «Стоянка для инвалидов».

Прокуратура района внесла представление в образовательное учреждение. Нарушения устранены. Парковочное место для инвалидов организовано.

Партнёрские новости
