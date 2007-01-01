Калужанин получил 300 часов исправительных работ за повторную пьяную езду
В четверг, 22 января, прокуратура Мещовского района сообщила о назначении наказания 56-летнему жителю города Калуги.
По данным ведомства, он признан виновным за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.
— В августе 2025 года мужчина управлял своим автомобилем на территории Мещовского района. Его остановили сотрудники ГИБДД. Медицинское освидетельствование установило состояние опьянения, - уточнили в прокуратуре.
Ранее его уже привлекали к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и лишили права управления транспортными средствами.
Суд назначил наказание в виде 300 часов исправительных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на три года.
Автомобиль конфисковали в доход государства.