Калужанин получил 300 часов исправительных работ за повторную пьяную езду

В четверг, 22 января, прокуратура Мещовского района сообщила о назначении наказания 56-летнему жителю города Калуги.

По данным ведомства, он признан виновным за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

— В августе 2025 года мужчина управлял своим автомобилем на территории Мещовского района. Его остановили сотрудники ГИБДД. Медицинское освидетельствование установило состояние опьянения, - уточнили в прокуратуре.

Ранее его уже привлекали к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и лишили права управления транспортными средствами.

Суд назначил наказание в виде 300 часов исправительных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на три года.

Автомобиль конфисковали в доход государства.