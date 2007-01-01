Обнинск
В Калужской области подешевели подержанные автомобили

Дмитрий Ивьев
22.01, 09:43
По итогам 2025 года средняя стоимость подержанного автомобиля в Калужской области составила 1,09 миллиона рублей, что на 4,2% ниже, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Авто.ру Оценка».

На вторичном рынке региона особенно сильно подешевели популярные модели: 

  • Volkswagen Polo — минус 24%, теперь его можно найти за 920 тысяч рублей, 
  • Lada Largus — подешевел на 21,3%, средняя цена — 734 тысячи рублей, 
  • Kia Rio — потерял 17,9% в стоимости, сейчас стоит около 755 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что в 2025 году значительно выросло число объявлений о продаже машин с пробегом — почти на треть по сравнению с началом года. Основной прирост обеспечили частные продавцы. При этом спрос на подержанные авто ослаб, что и привело к снижению цен до уровней середины 2023 года.

На общероссийском уровне также наблюдается падение цен: подержанные иномарки (кроме китайских и американских) подешевели на 10% — до 2,17 млн рублей,  российские автомобили — на 5%, до 686 тысяч рублей,  китайские машины стали дешевле на 8% (с 2,2 до 2 млн рублей), хотя их доля на вторичном рынке продолжает расти и к концу года достигла 7%.

