В Калуге утром снова были проблемы с автобусом №76
Авто и транспорт

В Калуге утром снова были проблемы с автобусом №76

Евгения Родионова
22.01, 10:35
0 413
Об этом в четверг, 22 января, написала калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, сегодня не было автобуса №76 в утреннее время.

— Сегодня снова нет автобуса №76 на 7:37. Когда выйдет он на рейс? На улице не лето, - написала горожанка.

— Рейс на 7:37 маршрута №76 действительно сегодня был отменен в связи с поломкой. Сейчас автобус ремонтируют. Следующий рейс на 7:59 состоялся. Помимо маршрута №76, Правобережье, в том числе и остановку на Генерала Попова, обслуживает более 70 транспортных средств большой и средней вместимости маршрутов №4, 18, 25, 26, 29, 44, 72, - ответили в Администрации города Калуги.

