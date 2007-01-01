В Калуге вывозили снег с 14 улиц
В городской администрации сообщили, где проходили работы в ночь на четверг, 22 января.
Опубликован список улиц:
- ул. Николо-Козинская, участок от ул. Никитина до ул. Войкова,
- ул. Чичерина,
- ул. Луначарского,
- ул. Чапаева, от ул. Заводская до пл. Маяковского (сторона техникума),
- ул. Ленина — участок от ул. Кирова до ул. Суворова (сторона детского мира), от ул. Баррикад в сторону Калуга 1,
- ул. Суворова, от ул. Октябрьской,
- ул. Циолковского, от ул. Комарова до ул. Королева,
- ул. Комарова, участок от ул. Октябрьской до ул. Циолковского — продолжение работ,
- ул. Советская — продолжение работ,
- ул. Моторная, от Грабцевского шоссе до ул. Платова (нечетная сторона),
- ул. Путейская,
- ул. Товарная,
- переулок Гостинорядский, от пл. Ст. Торг до ул. Карпова,
- ул. Энгельса, участок от ул. Никитина в сторону школы №23.
