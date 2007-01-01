Обнинск
Авто и транспорт

В Калуге вывозили снег с 14 улиц

Дмитрий Ивьев
22.01, 08:05
В городской администрации сообщили, где проходили работы в ночь на четверг, 22 января.

Опубликован список улиц:

  • ул. Николо-Козинская, участок от ул. Никитина до ул. Войкова,
  • ул. Чичерина,
  • ул. Луначарского,
  • ул. Чапаева, от ул. Заводская до пл. Маяковского (сторона техникума),
  • ул. Ленина — участок от ул. Кирова до ул. Суворова (сторона детского мира), от ул. Баррикад в сторону Калуга 1,
  • ул. Суворова, от ул. Октябрьской,
  • ул. Циолковского, от ул. Комарова до ул. Королева,
  • ул. Комарова, участок от ул. Октябрьской до ул. Циолковского — продолжение работ,
  • ул. Советская — продолжение работ,
  • ул. Моторная, от Грабцевского шоссе до ул. Платова (нечетная сторона),
  • ул. Путейская,
  • ул. Товарная,
  • переулок Гостинорядский, от пл. Ст. Торг до ул. Карпова,
  • ул. Энгельса, участок от ул. Никитина в сторону школы №23.

