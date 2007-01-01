Обнинск
Авто и транспорт

В Козельске восстановили работу автобуса

Евгения Родионова
21.01, 15:49
0 264
В среду, 21 января, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой обратить внимание на отсутствие общественного транспорта на маршруте «АЗС- больница».

По её словам, рейс отсутствует уже вторую неделю.

— На данный момент вопрос с общественным транспортом в Козельске не решён. Вторую неделю отсутствует маршрут «АЗС- больница». Администрация не отвечает на вопросы, и не даёт никакой информации. Что за издевательство над людьми? Ребёнок сегодня шёл в школу и упал, боясь опоздать! - написала женщина.

— Из-за болезни водителя и нехватки кадров, движение автобусов по этому маршруту было временно приостановлено. Сегодня движение по этому маршруту восстановили, - ответили в администрации Козельского района.

