Обнинск
-7...-6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калужской области водителя ждёт суд за повторное пьяное вождение
Авто и транспорт

В Калужской области водителя ждёт суд за повторное пьяное вождение

Евгения Родионова
21.01, 14:19
0 385
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В среду, 21 января, прокуратура Ульяновского района сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

— В октябре 2025 года мужчина управлял легковым автомобилем на территории Ульяновского муниципального округа. Его остановили сотрудники ГИБДД. Медицинское освидетельствование подтвердило состояние опьянения. Ранее водителя уже привлекали к административной ответственности и лишили прав, - пояснили в прокуратуре.

На его автомобиль наложили арест.

Мужчине грозит наказание до двух лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трёх лет.

Новости по тегу
авто и транспорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ilh2M0phelJvblpjenFMeW9uVTRwT2c9PSIsInZhbHVlIjoiY3AyazQ1Y1hTVmFNanhoNFlyWG1DMDJSVTJQbkw0MXY1b3lVQm5iTlY3cVIwNEpDRUVRa1hrVldPM0tlTVFvdXc0Y0hwL01ubVl1dFMwdkxuOU5HKzFrNDUvV0FrVkdyZGFGMUtiY09xbHgwUXgvZzNaSWxWbU0relVkSGlsQTZtVXZDR3F1MjhZYXRHRWwwUmhFTlhtL2JiSnZ2Q2FQY2lJRE5zRFFlNXVOUDJLeDh0QUZrTjUwOTYrYnFQTlZTdTVXUW05S2FFcVM2RDFsS0Nac29iQlduZm15a3grTktITFRXV1VYUTZXaGFmcmFyYTBxV250c2JEYkt6WHplUmVwSkZWOGZlT0J2cjZHT0Q0M3h0bkhrQTRoL2sybFU1Ylk5QjRKek45UkxVdHB5c1prM0VwdWdFWlE1SzhxcWRiakN0MlJxOURqelRGK2MrVDRhQ0NFMlFqVlVzV1FBWFl5cVhTV2NCb09JSHFkRXFaWEJBTjI0QUhxT3EvWFJpRFFQL0p2cWhjN3ZpNEtmdFgxWVZmc2NLeGlnWXd3YmpyYUlSVVJTSE13K3paVVBxa3d2bFVYdGxPbTQ1V1ljNyIsIm1hYyI6IjU1NWJiYWZmNjY2ZWU4ZDI5OGZjODFjZWI0NmFiMTA2Y2ExMWMzY2E1YTYxYmYzY2UwYmJjNGI0OTc4NGZkOWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImFKWWx5SWt0cjZpR2RWRjBLT0g0MEE9PSIsInZhbHVlIjoiLzJFMEE1cW55MFltaXQzMEIyKzA5alpHdWxuYnRyWGxnYWFPUElNUGxFT2JuWVpGOGI5eEh6eEt4a0NpbFUzZTMydk5yVzErSlBrSXYvTWtpdm0vWmZMMWVIZG1jVlZSWVNyb2pBTWc2N0ZpNll6b2ZvYVVGZmYrVGkrVUtTaGl1YkVUYlRkNzFWUzVzaE4rVTN6dlYwbUtjTHgwdS9aL0F2dFNZOVRaN2tzTlU2QUxURUsrcW5mQzF2MnY0WGltTW5QY0Nock9XOFJSNDdrai8rUXlORFg0dFQyR3dqUmJ1M2JZdVU1eHhDVFNkVWtOSFpCemV1VmNGQzZVZjBGSU16ZGdSbDUyUkp1ME1PTFdBNTRrNXBWUmpVbThyOWQ5NzNNZjRnQWN6WGlYQUF6UDR4RE5xLzhWdWJUSk1sNjRSeWNQOTlBZC9VZ1JvNm9lSW1kazhMbUd6bHpoME10ZWNpeXN4SXJzSmtmcXpoN1ZibHhGUWNDUVJ3SG03SVI4c05BbVdhOXpaNGFQWGdIRXIydmlPM2dRK2NjSEJCUGVCRmc2dWhPeklaSzFnRkVmZXdiNlVCM0k4NUdQa083eGhwUmFMQ3JRQXdHeXRhV3ZzMlg0dTJoM2FPVkVDeHdDRWhSRFQrYW1ndkY4bDZUS0daV0pBWit2QzAwWkVvOVVsbW9iRVRJRlBBU2lmZy9ieHZTbzg1RkRrUTZPNTNqaVZuU3BibXdvTklvcXowY3ExS3BzZkdFZ0Q1aEZEOE9xVU81a2hCN1VGempuU2RLZkZMT1Z2RUcreWxUYlpCSGVFYzJiMTA1emo0aGtmVlVsbjVrSTJYNVJ3M2hxVEZYNiIsIm1hYyI6IjU5MmYwYzU4YjRjNGJhNTc3YmVhZDNkZWRiMWY2NWRkMDc1ZWJjMmZmOWRhODgxYmM4ZWEyYzFlMTM1NWI4NTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+