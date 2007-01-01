В Калужской области водителя ждёт суд за повторное пьяное вождение

В среду, 21 января, прокуратура Ульяновского района сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

— В октябре 2025 года мужчина управлял легковым автомобилем на территории Ульяновского муниципального округа. Его остановили сотрудники ГИБДД. Медицинское освидетельствование подтвердило состояние опьянения. Ранее водителя уже привлекали к административной ответственности и лишили прав, - пояснили в прокуратуре.

На его автомобиль наложили арест.

Мужчине грозит наказание до двух лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трёх лет.