Депутат Госдумы предложила возродить судоходство по Оке от Калуги до Коломны

Депутат Государственной Думы от Тульской области Надежда Школкина инициировала возвращение пассажирских и грузовых перевозок по реке Ока на участке Калуга — Коломна. Об этом она сообщила после обсуждения Стратегии развития Тульской области.

По её словам, водные маршруты по Оке были прекращены ещё в 2012 году из-за снижения уровня воды. Чтобы восстановить судоходство, Школкина предлагает построить четыре низконапорных гидроузла со шлюзами, которые обеспечили бы стабильную глубину на всём участке независимо от погодных условий. Это позволило бы не только запустить регулярные пассажирские рейсы, но и развивать грузовые перевозки и речной туризм, включая круизы из Москвы и Нижнего Новгорода.

Министерство транспорта РФ поддержало идею развития внутреннего водного транспорта, но подчеркнуло необходимость провести научные исследования, чтобы оценить как экономическую целесообразность проекта, так и возможное влияние на экологию регионов.

Школкина заявила, что полностью согласна с этим подходом и намерена вместе с профильными ведомствами проработать все вопросы уже в этом году.