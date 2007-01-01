Обнинск
Главная Новости Авто и транспорт В Людиново дети утром не могут добраться до школы из-за отмены маршрутки
Авто и транспорт

В Людиново дети утром не могут добраться до школы из-за отмены маршрутки

Евгения Родионова
21.01, 13:45
1 414
Об этом в среду, 21 января, рассказала жительница города Людиново Калужской области в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, в городе творится беспредел с маршрутками.

— В утренние часы дети не могут добраться до школы, так как отменён один маршрут №7, и из-за этого остаётся одна маршрутка №6, которая постоянно слишком переполнена людьми! Дети еле-еле впихиваются в эту маршрутку и находятся на опасном участке у самой двери! Это нарушает правило перевозки. А водителю всё равно сколько впихнётся в его маршрутку народа, - написала о проблеме местная жительница.

— Администрация дала ответ, что малый поток людей. Как это понимать? Зима на улице, а маршрут отменён и люди должны стоять на холоде и хуже того ехать в единственной переполненной маршрутке. Маршрут №3 также отменяют по выходным, остаётся одна маршрутка вместо двух! - добавила женщина.

Администрация Людиновского округа прокомментировала ситуацию:

— Из-за маленького пассажиропотока было принято решение об отмене маршрута №7а, для транспортного сообщения действует маршрут №7. Движение маршрута до поликлиники на улице Козлова и до улицы Лесопарковой сохранено. Мы рассмотрим вопрос о дополнительных рейсах маршрута №7 в утреннее и вечернее время. В течение месяца будет проведён дополнительный мониторинг пассажиропотока.

Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
