С улиц Калуги вывезли ещё 10 тысяч кубометров снега
О проведенных работах за последние сутки сообщили в городской администрации.
На линию вышло 130 единиц спецтехники. В работе задействованы специальные дорожные машины, тракторы, погрузчики, тротуарная техника и 43 самосвала для вывоза снега.
На улицах города работают 17 бригад, всего 108 дорожных рабочих. Они заняты на очистке остановок общественного транспорта и пешеходных переходов, а также на выгрузке уличных урн. Работа ведется в две смены.
Для обработки дорожного покрытия израсходовано 422 тонны противогололедных материалов.
С городских улиц вывезено 10 095 кубометров снега.
