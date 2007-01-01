Обнинск
Авто и транспорт

С улиц Калуги вывезли ещё 10 тысяч кубометров снега

Дмитрий Ивьев
21.01, 11:01
0 223
О проведенных работах за последние сутки сообщили в городской администрации.

На линию вышло 130 единиц спецтехники. В работе задействованы специальные дорожные машины, тракторы, погрузчики, тротуарная техника и 43 самосвала для вывоза снега.

На улицах города работают 17 бригад, всего 108 дорожных рабочих. Они заняты на очистке остановок общественного транспорта и пешеходных переходов, а также на выгрузке уличных урн. Работа ведется в две смены.

Для обработки дорожного покрытия израсходовано 422 тонны противогололедных материалов.

С городских улиц вывезено 10 095 кубометров снега.

дороги
