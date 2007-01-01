Путепровод в Людиново построят к концу года

Сейчас там продолжаются работы.

- В настоящее время завершается забивка свай на крайних опорах моста, - рассказал в среду, 21 января, министр транспорта региона Александр Шпиренко. - Также специалисты приступили к монтажу ростверков — несущих элементов, расположенных на промежуточных опорах, что позволит усилить и укрепить всю структуру моста.

По его словам, работы ведутся согласно графику. Реконструкцию запланировано завершить в конце 2026 года.