Авто и транспорт

В Калуге из-за ярмарки на два дня перекроют улицу Кропоткина

Дмитрий Ивьев
21.01, 09:45
Калужан приглашают посетить традиционное сельскохозяйственное мероприятие, которое пройдет у сквера Ленина.

Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Транспорт не сможет проехать с 22:00 22 января до 20:00 24 января на участке от Театральной, 43/8 до дома 9/10 на площади Старый Торг.

Ярмарка будет работать 23 и 24 января с 9:00 до 18:00.

Как отмечают автомобилисты, городским службам нужно почистить от снега участки у сквера Ленина, так как сейчас там затруднен проезд. Под слоем снега уже успел образоваться лёд.

дороги
