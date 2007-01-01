В Калуге из-за ярмарки на два дня перекроют улицу Кропоткина

Калужан приглашают посетить традиционное сельскохозяйственное мероприятие, которое пройдет у сквера Ленина.

Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Транспорт не сможет проехать с 22:00 22 января до 20:00 24 января на участке от Театральной, 43/8 до дома 9/10 на площади Старый Торг.

Ярмарка будет работать 23 и 24 января с 9:00 до 18:00.

Как отмечают автомобилисты, городским службам нужно почистить от снега участки у сквера Ленина, так как сейчас там затруднен проезд. Под слоем снега уже успел образоваться лёд.