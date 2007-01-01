Обнинск
-8...-7 °С
Авто и транспорт

Новый поезд наземного метро Москвы приедет в Калугу

Дмитрий Ивьев
20.01, 14:42
6 1565
Фото: ЦППК.
Обкатка поезда «Иволга» состоится в четверг, 22 января, сообщил неофициальный новостной канал, связанный с Московскими центральными диаметрами.

Поезд поедет без пассажиров по маршруту Нахабино — Москва-Киевская — Калуга — Москва-Киевская — Нахабино.

Сообщается, что «Иволга» способна разгоняться до 120 км/ч. Но сколько в реальности займёт путь из Калуги до Москвы, пока не уточняется. При обкатке поезд будет ехать те же 2 часа 40 минут, что и обычный экспресс.

Опубликовано расписание движения состава во время обкатки 22 января:

Отправление с Москвы-Киевской на обкатку в Калугу:

  • Москва-Киевская 09:39;
  • Очаково 09:50;
  • Внуково 10:00;
  • Санино 10:10;
  • Апрелевка 10:17;
  • Селятино 10:23;
  • Бекасово 10:30;
  • Нара 10:41;
  • Башкино 10:49;
  • Балабаново 10:59
  • Обнинское 11:07;
  • Шемякино 11:13:
  • Малоярославец 11:20;
  • Суходрев 11:39;
  • Сляднево 11:46;
  • Тихонова Пустынь 11:55;
  • Азарово 12:07;
  • Калуга-1 12:15.

Отправление с Калуги-1 на Москву:

  • Калуга-1 12:55;
  • Азарово 13:00;
  • Тихонова Пустырь 13:13;
  • Сляднево 13:20;
  • Суходрев 13:27;
  • Малоярославец 13:50;
  • Шемякино 13:57;
  • Обнинское 14:04;
  • Балабаново 14:13;
  • Башкино 14:23:
  • Нара 14:37;
  • Бекасово-1 14:42;
  • Селятино 14:49;
  • Апрелевка 15:00;
  • Санино 15:04;
  • Внуково 15:13;
  • Очаково 15:20;
  • Москва-Киевская 15:35.

Ранее о продлении наземного метро Москвы до Калуги сообщал глава столицы Сергей Собянин.

железная дорога

