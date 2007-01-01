Новый поезд наземного метро Москвы приедет в Калугу
Обкатка поезда «Иволга» состоится в четверг, 22 января, сообщил неофициальный новостной канал, связанный с Московскими центральными диаметрами.
Поезд поедет без пассажиров по маршруту Нахабино — Москва-Киевская — Калуга — Москва-Киевская — Нахабино.
Сообщается, что «Иволга» способна разгоняться до 120 км/ч. Но сколько в реальности займёт путь из Калуги до Москвы, пока не уточняется. При обкатке поезд будет ехать те же 2 часа 40 минут, что и обычный экспресс.
Опубликовано расписание движения состава во время обкатки 22 января:
Отправление с Москвы-Киевской на обкатку в Калугу:
- Москва-Киевская 09:39;
- Очаково 09:50;
- Внуково 10:00;
- Санино 10:10;
- Апрелевка 10:17;
- Селятино 10:23;
- Бекасово 10:30;
- Нара 10:41;
- Башкино 10:49;
- Балабаново 10:59
- Обнинское 11:07;
- Шемякино 11:13:
- Малоярославец 11:20;
- Суходрев 11:39;
- Сляднево 11:46;
- Тихонова Пустынь 11:55;
- Азарово 12:07;
- Калуга-1 12:15.
Отправление с Калуги-1 на Москву:
- Калуга-1 12:55;
- Азарово 13:00;
- Тихонова Пустырь 13:13;
- Сляднево 13:20;
- Суходрев 13:27;
- Малоярославец 13:50;
- Шемякино 13:57;
- Обнинское 14:04;
- Балабаново 14:13;
- Башкино 14:23:
- Нара 14:37;
- Бекасово-1 14:42;
- Селятино 14:49;
- Апрелевка 15:00;
- Санино 15:04;
- Внуково 15:13;
- Очаково 15:20;
- Москва-Киевская 15:35.
Ранее о продлении наземного метро Москвы до Калуги сообщал глава столицы Сергей Собянин.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь