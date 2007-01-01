Новый поезд наземного метро Москвы приедет в Калугу

Фото: ЦППК.

Обкатка поезда «Иволга» состоится в четверг, 22 января, сообщил неофициальный новостной канал, связанный с Московскими центральными диаметрами.

Поезд поедет без пассажиров по маршруту Нахабино — Москва-Киевская — Калуга — Москва-Киевская — Нахабино.

Сообщается, что «Иволга» способна разгоняться до 120 км/ч. Но сколько в реальности займёт путь из Калуги до Москвы, пока не уточняется. При обкатке поезд будет ехать те же 2 часа 40 минут, что и обычный экспресс.

Опубликовано расписание движения состава во время обкатки 22 января:

Отправление с Москвы-Киевской на обкатку в Калугу:

Москва-Киевская 09:39;

Очаково 09:50;

Внуково 10:00;

Санино 10:10;

Апрелевка 10:17;

Селятино 10:23;

Бекасово 10:30;

Нара 10:41;

Башкино 10:49;

Балабаново 10:59

Обнинское 11:07;

Шемякино 11:13:

Малоярославец 11:20;

Суходрев 11:39;

Сляднево 11:46;

Тихонова Пустынь 11:55;

Азарово 12:07;

Калуга-1 12:15.

Отправление с Калуги-1 на Москву:

Калуга-1 12:55;

Азарово 13:00;

Тихонова Пустырь 13:13;

Сляднево 13:20;

Суходрев 13:27;

Малоярославец 13:50;

Шемякино 13:57;

Обнинское 14:04;

Балабаново 14:13;

Башкино 14:23:

Нара 14:37;

Бекасово-1 14:42;

Селятино 14:49;

Апрелевка 15:00;

Санино 15:04;

Внуково 15:13;

Очаково 15:20;

Москва-Киевская 15:35.

Ранее о продлении наземного метро Москвы до Калуги сообщал глава столицы Сергей Собянин.