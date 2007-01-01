Обнинск
-8...-7 °С
Авто и транспорт

С улиц Калуги вывезли больше 11 тысяч кубометров снега

Дмитрий Ивьев
20.01, 12:00
0 264
Во вторник, 20 января, об этом сообщили в городской администрации.

За прошедшие сутки коммунальщики убрали 11 430 кубометров снега.

- На линию вышли 109 единиц спецтехники, включая все доступные комбинированные дорожные машины, погрузчики, тракторы и самосвалы, - пояснили в администрации. - К работам были привлечены 106 дорожных рабочих, объединенных в 17 бригад. Они работали в две смены для непрерывной очистки социально значимых объектов. В усиленном режиме велась обработка дорог противогололедными материалами, было израсходовано 380 тонн реагентов и песко-соляной смеси.

