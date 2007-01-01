Обнинск
Авто и транспорт В Калуге улица Ленина встала в большой пробке
Авто и транспорт

В Калуге улица Ленина встала в большой пробке

Дмитрий Ивьев
20.01, 08:55
0 329
Движение затруднено утром во вторник, 20 января.

Как сообщили очевидцы, на перекрёстке с улицей Чижевского произошло ДТП.

Затор образовался со стороны вокзала.

В этом районе также стоят в пробках Московская, Баррикад и Карла Либкнехта.

