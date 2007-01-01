Обнинск
-9...-8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге будут рассматривать увеличение автобусов на маршруте №25 после мониторинга
Авто и транспорт

В Калуге будут рассматривать увеличение автобусов на маршруте №25 после мониторинга

Евгения Родионова
19.01, 14:02
1 507
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В пятницу, 16 января, калужанин попросил увеличить количество автобусов на маршруте №25 в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

— Автобусы на маршруте №25 ездят раз в час, а №76 бесполезный. Уберите №76 и добавьте к маршруту №25, - написал мужчина.

— Пока планов на изменение количества машин на этих маршрутах не планируется. Но в 2026 году будем мониторить маршрут № 25 и по итогам решать вопрос увеличения количества транспорта, - ответили в Администрации города Калуги.

Новости по тегу
авто и транспорт
Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkFEdlJsRVI3Q0J4TDJLN1R5elRzS2c9PSIsInZhbHVlIjoiYU9vU2VxbUlhTGEyS3BuaDhUaGhYS25hOXNDeGhXWitObzc4cW83TGgzU3RMUlAxK2NYa0I3aHZNSzNNNnNyT1Ixb0lvMDZRa3EvU3dtaUQ0SkwzQU1aaEZGMEdFV3VHVWdoOG9ndkFlSjRwdm1zQWVtRjBza3A1R050NzlRRkZUQ1hicmEzNWdLU2FvMXl3cXo0WHYyN3dWVENwL0dNbi9YYnpHbVBZWFRoRjhIY3JFbkszMkorNi9xZWxBOEpvUExzdkVPaTgzL0p3ZUFFZ3BodzRyelc3U3hTVFE3YTFVUWlubmRMQWU1MUY2ZFFkMFlUT2cyRmgwbXE5RS9PVXJyL0ZRRGN6QTNhNVVQcytrUy9HOGRoVkJNdHZzdERrdjBhamNNYlp1dThSQXR2YkF0MmZ6cnkySmxNNmt4NmhHS3J4c0N4K09ZTXE5VW5RcVU2WHlxK0c1c1MzMzdVaWIvQ2l4OHEzVWY4UmI5Y0RyTlpnOFViajRUcmM4UkliOFlVTEhYUVhnRE5QWVcxb3V6VVI3V2RqY3RaeDhmY0s3TklGWmNxci8rb0dMMUNqdW1aU3Q1MVJVa0dlZkFDbCIsIm1hYyI6ImMzZmI5ZjIyNGRlODQ4NjcyNzcyN2RiOGQwOGNlZGM4YWI3NmE5MWE0M2QwOGNmZDMxZjI0NjZmZDQ2ZWQ4ZWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InZ6SEViRHJUUGJsOFNYaVdNQUVpTEE9PSIsInZhbHVlIjoiWnR5bnRQRVBFZk1FMGh2d0kzU0szeUlld1drYjY5aWZ1U3JYTWxpdFl1WHd3T21ERWVkREQ3dkFxdTRCTk1ZMzhHaXpvNU5sMmZEbG9GWmtYZUdMU2ZlQXRsS21pdFBFT3BhMEYvbDdTV29mclpNR3VTZ1J3b3N4bXVWRTBjdEdIaGJPdGxKSHEydlovbFBCMnJWK0tnQmxzMXJpNUp3dVpKVFpOYklNMVJranVsZkFiWUQwVlZlTkcvQ3craklLd0cyMHV6TWp0TFh0T1hRcXZzbm9CVHZKSG12SXJUN3hLcGhHSG0ybFVsZWdobmx0aXdKTFlWblI4Q2NENGlGcWZ5Q3JMdEZBOEhucVdoT3VGWjFYdWhuRHdHWHJRR0dMVTVqOW8wSzk3QkJpU1U4NGY3Z3BTdHV1TDdXSVRLTENJczUvZXFtZ2NaOFVqSHJXc1NlRjBxRTlOUVBma0JYUENJd3NKMzhabTVsR2dVWlVOKy9rS0x2OHc0eDFNc1BYenNOaTVwaW9KRWI3dDJwZ3pkQVhDUlB2N2hnajQ5czFRbktmTnZIbXRPYXFJTDdTY2tESE1lOG1YNFN0Qi8zaXNlNmlBaFRZNlcreVd3Z04vWldLRlF1bHhuZWYwazhCeEJMYUphazhBU0VvR2xxRWxaQ0VDMEo5dkU0cDN4dm8xR042VFA5MFdPeW5oUHRaV3o0WXAzK1l4WFZnLzhwZkJYMHdLN0RMTUFGdEwxczM5QXdKcmkyME8xZm5XOFJrS3hiVk1aOW1kMlpDUDdzQWIyaFRvcTlDaS96VjZ6a0FUa2xyQ3pJd0JJUG10bnZoeEgzMnBCeEV0UVlDVlg3TiIsIm1hYyI6ImQzZmEzYmVmMWU4ZGRlNGYyMmI3OWY3NmJlNzAyMzVkZWFkNmQwOTlkZDk5YjQ3NGNhOGZiOWEzZjlkOTIyNWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+