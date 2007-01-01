В Калуге будут рассматривать увеличение автобусов на маршруте №25 после мониторинга

В пятницу, 16 января, калужанин попросил увеличить количество автобусов на маршруте №25 в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

— Автобусы на маршруте №25 ездят раз в час, а №76 бесполезный. Уберите №76 и добавьте к маршруту №25, - написал мужчина.

— Пока планов на изменение количества машин на этих маршрутах не планируется. Но в 2026 году будем мониторить маршрут № 25 и по итогам решать вопрос увеличения количества транспорта, - ответили в Администрации города Калуги.