В Калуге просят очистить от снега две правобережные улицы
Водители сообщают о проблемах с проездом на Новоспасской и 65 лет Победы.
В понедельник, 19 января, фото опубликовали в официальном сообществе района в ВК.
- Продолжаем работу без остановки в круглосуточном режиме. Используются все доступные ресурсы, однако масштаб не позволяет очистить все улицы одновременно, - заявили в ответ в МБУ «СМЭУ». - Улица 65 лет Победы и улица Новоспасская будут приведены в порядок по мере освобождения техники и рабочих бригад. Постараемся оперативнее.
