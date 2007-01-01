Обнинск
-11...-10 °С
В Калуге просят очистить от снега две правобережные улицы

Дмитрий Ивьев
19.01, 11:34
Водители сообщают о проблемах с проездом на Новоспасской и 65 лет Победы.

В понедельник, 19 января, фото опубликовали в официальном сообществе района в ВК.

- Продолжаем работу без остановки в круглосуточном режиме. Используются все доступные ресурсы, однако масштаб не позволяет очистить все улицы одновременно, - заявили в ответ в МБУ «СМЭУ». - Улица 65 лет Победы и улица Новоспасская будут приведены в порядок по мере освобождения техники и рабочих бригад. Постараемся оперативнее.

