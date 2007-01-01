Обнинск
Козельчанин получил шесть лет колонии за смертельное ДТП
Авто и транспорт

Козельчанин получил шесть лет колонии за смертельное ДТП

Евгения Родионова
19.01, 11:20
В понедельник, 19 января, прокуратура Козельского района сообщила о вынесении приговора 35-летнему мужчине.

По данным ведомства, он виновен в нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть человека.

— В июле 2025 года ночью мужчина ехал по дороге «Калуга-Перемышль-Белев-Орел-Козельск» на территории Козельского района и выехал на встречную полосу движения. Машина съехала в кювет и перевернулась. От полученных повреждений 26-летний пассажир скончался. Водитель скрылся с места ДТП, - пояснили в прокуратуре.

Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок три года.

