Козельчанин получил шесть лет колонии за смертельное ДТП

В понедельник, 19 января, прокуратура Козельского района сообщила о вынесении приговора 35-летнему мужчине.

По данным ведомства, он виновен в нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть человека.

— В июле 2025 года ночью мужчина ехал по дороге «Калуга-Перемышль-Белев-Орел-Козельск» на территории Козельского района и выехал на встречную полосу движения. Машина съехала в кювет и перевернулась. От полученных повреждений 26-летний пассажир скончался. Водитель скрылся с места ДТП, - пояснили в прокуратуре.

Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок три года.