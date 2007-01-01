Обнинск
-12...-11 °С
В Калуге просят убрать машины с трех улиц для вывоза снега
Авто и транспорт

В Калуге просят убрать машины с трех улиц для вывоза снега

Дмитрий Ивьев
19.01, 08:55
0 925
Городская администрация сообщила, где пройдут работы в ближайшие три дня – с 19 по 21 января.

Снег будут вывозить в дневное время на следующих улицах:

  • Труда (от д.30 в сторону ул. Рылеева),
  • Клюквина (от ул. Платова до Грабцевского шоссе),
  • Платова (от д.15 в сторону Грабцевского шоссе).

- Просьба не ставить транспортные средства и убрать уже припаркованные автомобили с данных участков дорог для обеспечения оперативной уборки снега спецтехникой, - обратилось к автомобилистам управление городского хозяйства.

