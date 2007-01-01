В Калуге возобновили движение автобуса №69 до кладбища Литвиново
Об этом в субботу, 17 января, сообщили в официальном Телеграм-канале Управления городского хозяйства города Калуги.
Также с 16 января полностью восстановили схему маршрута №29, а с 15 января маршрута №34.
— Продолжаются работы по вывозу снега с улицы Минской. Планируем в ближайшее время пустить маршруты №25 и 72, - добавили в Управлении городского хозяйства города Калуги.
