Главная Новости Авто и транспорт В Калуге возобновили движение автобуса №69 до кладбища Литвиново
Авто и транспорт

В Калуге возобновили движение автобуса №69 до кладбища Литвиново

Евгения Родионова
17.01, 16:27
Об этом в субботу, 17 января, сообщили в официальном Телеграм-канале Управления городского хозяйства города Калуги.

Также с 16 января полностью восстановили схему маршрута №29, а с 15 января маршрута №34.

— Продолжаются работы по вывозу снега с улицы Минской. Планируем в ближайшее время пустить маршруты №25 и 72, - добавили в Управлении городского хозяйства города Калуги.

