В Калужской области водителя оштрафовали за ДТП
В пятницу, 16 января, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции сообщила о назначении Людиновским городским судом административного наказания водителю.
По словам пресс-службы, водитель виновен в аварии, в котором пострадала пассажирка его автомобиля.
— В октябре 2025 года в Людиновском районе местный житель управлял автомобилем Geely. Он выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением. Он не учёл дорожные условия, врезался в препятствие, машина перевернулась. Пассажирка автомобиля получила травмы средней тяжести. В суде водитель свою вину признал, - рассказали в объединённой пресс-службе судов.
Суд учёл раскаяние водителя и отсутствие штрафов за нарушение ПДД.
Суд назначил мужчине административный штраф в размере 25 тысяч рублей.