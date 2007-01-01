В Калужской области водителя оштрафовали за ДТП

Обнинск
В пятницу, 16 января, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции сообщила о назначении Людиновским городским судом административного наказания водителю.

По словам пресс-службы, водитель виновен в аварии, в котором пострадала пассажирка его автомобиля.

— В октябре 2025 года в Людиновском районе местный житель управлял автомобилем Geely. Он выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением. Он не учёл дорожные условия, врезался в препятствие, машина перевернулась. Пассажирка автомобиля получила травмы средней тяжести. В суде водитель свою вину признал, - рассказали в объединённой пресс-службе судов.

Суд учёл раскаяние водителя и отсутствие штрафов за нарушение ПДД.

Суд назначил мужчине административный штраф в размере 25 тысяч рублей.

