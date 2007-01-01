В Калуге пройдёт акция «Внимание! Пешеход!»

В Калуге с 19 по 22 января пройдёт профилактическое мероприятие «Внимание! Пешеход!». Его цель - снизить число ДТП с участием пешеходов и напомнить как водителям, так и пешеходам о правилах безопасного поведения на дороге, рассказали в пятницу в полиции.

По данным Госавтоинспекции, только за прошлый год в городе произошло 135 аварий с пешеходами: 15 человек погибли, ещё 126 получили травмы. Почти половина таких ДТП — 78 случаев — случилась прямо на пешеходных переходах, причём большинство — на нерегулируемых.

Во время акции инспекторы будут особое внимание уделять тому, как водители проезжают зебры, и не нарушают ли сами пешеходы правила. Например, выходить на проезжую часть можно только убедившись, что машины успеют остановиться, а не бежать через дорогу, не глядя по сторонам.

Полиция также напоминает: в тёмное время суток или при плохой видимости лучше носить светлую одежду и использовать светоотражающие элементы — это значительно повышает шансы, что вас заметят.