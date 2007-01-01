В Калужской области отремонтируют проблемный участок трассы

Работы на дороге Калуга – Вязьма планируется завершить до конца следующего года.

Речь идёт про участок между пересечением с трассой А130 и границей со Смоленской областью. Там уже много лет наблюдаются большие ямы.

- Комплекс работ включает демонтаж старого покрытия, устранение пучинистых участков, восстановление дорожного полотна с применением холодной регенерации и укладку двух слоев асфальта, из которых верхний будет выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем, - заявили на днях в управлении дорогами «Москва-Бобруйск». - Отдельное внимание будет уделено безопасности и комфорту участников дорожного движения: в ходе реализации проекта укрепят обочины, обновят автобусные остановки и тротуары, восстановят систему поверхностного водоотвода, установят новые дорожные знаки, барьерные и перильные ограждения, а также нанесут дорожную разметку из термопластика.