Калужский Минтранс рассмотрит возможность возврата ночной электрички

В четверг, 15 января, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом по пересмотру отмены ночной электрички из Калуги в Москву.

— Когда решится вопрос с пересмотром отмены ночной электрички из Калуги в Москву? Мужу приходится с вечера ездить и ночевать в Москве, потому что других вариантов нет, - написала женщина.

— Необходимо повторно проанализировать существующий пассажиропоток с учётом обращений граждан, а также проработать техническую возможность корректировки расписания с центральной пригородной пассажирской компанией (ЦППК), после всего будет рассмотрен вопрос. К сожалению, точные сроки назвать не можем, анализ и проработка технической возможности занимает достаточно времени, постараемся в кратчайшие сроки, - ответили в министерстве транспорта Калужской области.