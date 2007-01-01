В Калужской области во время праздников полицейские выявили 38 нарушений на дорогах
Во время новогодних каникул сотрудники Госавтоинспекции Калужской области вместе со специализированным взводом ДПС провели масштабный профилактический рейд. Инспекторы объехали семь районов — Дзержинский, Малоярославецкий, Тарусский, Ферзиковский, Бабынинский, Мещовский и Хвастовичский.
За несколько дней проверок было выявлено 38 нарушений ПДД, как среди водителей, так и среди пешеходов. Чаще всего автолюбители ездили без пристёгнутых ремней — таких оказалось 12 человек. Шестеро не уступили дорогу пешеходам, четверо нарушили правила перевозки детей, а пятеро выехали на встречную полосу.
Также были задержаны два водителя, которые управляли машинами, будучи лишёнными прав, и один — за езду на незарегистрированном авто. Ещё трое ездили без страховки ОСАГО, один — с неправильной тонировкой, и один нарушил временные ограничения на вождение. Среди пешеходов трое тоже нарушили правила — переходили дорогу в неположенном месте или не по сигналам светофора.
Кроме контроля, инспекторы оказывали помощь участникам движения, попавшим в трудную ситуацию из-за плохой погоды.