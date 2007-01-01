Обнинск
-14...-13 °С
Авто и транспорт

В Калужской области во время праздников полицейские выявили 38 нарушений на дорогах

Дмитрий Ивьев
16.01, 10:00
Во время новогодних каникул сотрудники Госавтоинспекции Калужской области вместе со специализированным взводом ДПС провели масштабный профилактический рейд. Инспекторы объехали семь районов — Дзержинский, Малоярославецкий, Тарусский, Ферзиковский, Бабынинский, Мещовский и Хвастовичский.

За несколько дней проверок было выявлено 38 нарушений ПДД, как среди водителей, так и среди пешеходов. Чаще всего автолюбители ездили без пристёгнутых ремней — таких оказалось 12 человек. Шестеро не уступили дорогу пешеходам, четверо нарушили правила перевозки детей, а пятеро выехали на встречную полосу.

Также были задержаны два водителя, которые управляли машинами, будучи лишёнными прав, и один — за езду на незарегистрированном авто. Ещё трое ездили без страховки ОСАГО, один — с неправильной тонировкой, и один нарушил временные ограничения на вождение. Среди пешеходов трое тоже нарушили правила — переходили дорогу в неположенном месте или не по сигналам светофора.

Кроме контроля, инспекторы оказывали помощь участникам движения, попавшим в трудную ситуацию из-за плохой погоды.

