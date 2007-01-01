Обнинск
-14...-13 °С
Бензин подорожал в Калужской области
Авто и транспорт

Бензин подорожал в Калужской области

Дмитрий Ивьев
16.01, 11:41
0 631
На прошлой неделе в Калужской области зафиксирован небольшой рост цен на топливо. Бензин подорожал на 0,01 рубля за литр (на 0,02%), дизельное топливо — также на 0,01 рубля (на 0,01%).

Несмотря на это, регион остаётся одним из самых выгодных по стоимости топлива в Центральном федеральном округе.

По данным на 12 января, Калужская область занимала третье место по низким ценам: бензин стоил в среднем 62,52 рубля за литр, а дизель — 70,45 рубля, сообщили в правительстве.

авто
