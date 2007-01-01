В Калуге решат проблему фурами, припаркованными возле кладбища Литвиново

В четверг, 16 января, калужанка рассказала о проблеме с проездом возле кладбища Литвиново в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, сейчас из-за фур и автовозов проехать невозможно.

— Когда будет решён вопрос с фурами и автовозами, припаркованными в районе кладбища Литвиново и далее до завода? Стоят и занимают одну полосу. Из-за них вообще невозможно проехать, - написала горожанка.

Министерство экономического развития и промышленности Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Для безопасного и беспрепятственного движения транспорта в районе кладбища Литвиново, на улице Автомобильной и 1-ом Автомобильном проезде с руководством компании проведены переговоры по размещению автовозов на территории парковки индустриального парка «Грабцево» и оптимизации логистики на предприятии. Сейчас ситуация с размещением автовозов меняется в лучшую сторону, ведется активное исправление сложившейся ситуации и упорядочение логистики.