Авто и транспорт

В Калужской области средняя цена нового автомобиля за год упала на 18%

Дмитрий Ивьев
16.01, 11:11
0 415
Средняя стоимость нового автомобиля в Калужской области по итогам 2025 года составила 1,99 миллиона рублей, что на 18,2% ниже, чем годом ранее. Такие данные приводит сервис «Авто.ру Оценка» на основе анализа объявлений, размещённых в прошлом году.

Основной причиной снижения стало изменение структуры рынка: на фоне сокращения предложения китайских машин в регионе резко выросло количество объявлений от отечественных брендов, которые в целом дешевле. В частности, активно вошли в продажу модели под марками Tenet и Solaris.

При этом на общероссийском уровне цены на новые авто в конце года начали расти. Так, средняя стоимость китайского автомобиля к декабрю выросла до 3,82 миллиона рублей (+8,3% за четыре месяца), а отечественные машины подорожали ещё сильнее — в среднем на 22%, достигнув почти 1,95 миллиона рублей.

В Калужской области, несмотря на общий тренд на удешевление, некоторые модели всё же стали дороже. Сильнее всего подорожал Москвич 3 — на 11,7%, до 1,98 миллиона рублей. Также в топ подорожавших вошли Haval Jolion (+8,4%, до 2,8 млн) и Lada Granta (+3,7%, до 1,15 млн).

Эксперты отмечают, что с марта по август 2025 года наблюдался устойчивый спад цен из-за переполненных складов и падения продаж, но уже осенью ситуация начала выравниваться за счёт роста цен на новые модели и усиления позиций отечественных производителей.

