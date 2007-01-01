В Калуге инспекторы ДПС проверили дороги, остановки и пешеходные переходы

С начала 2026 года сотрудники Госавтоинспекции Калуги проводят проверки городской дорожной инфраструктуры, чтобы убедиться, что всё соответствует требованиям безопасности. Особое внимание уделяют маршрутам школьных автобусов, остановкам общественного транспорта, пешеходным переходам и прилегающим территориям.

За это время полицейские осмотрели 116 улиц, 27 остановок и 88 пешеходных переходов. В ходе проверок выявили нарушения в содержании дорог и прилегающих зон.

В результате госавтоинспекторы сделали 5 официальных предостережений организациям, отвечающим за обслуживание улично-дорожной сети, и выдали 7 предписаний об устранении выявленных недостатков. Также было возбуждено 8 административных дел за нарушение правил содержания дорог — по статье, которая касается неисполнения обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения.