Авто и транспорт

В Калуге автобусы №29 начали заезжать в Кошелев

Дмитрий Ивьев
16.01, 10:08
В Калуге автобусы №29 начали заезжать в Кошелев

С пятницы, 16 января, они вновь ходят по улице Братьев Луканиных.

Накануне там вывезли снег, что позволило вернуть общественный транспорт, сообщили в управлении городского хозяйства.

Сейчас также ведется уборка на улице Минской. Когда снег вывезут, туда опять поедут автобусы №25 и №72.

С 15 января автобусы №34 начали доезжать до кампуса Бауманского университета.

транспорт
