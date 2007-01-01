В Калуге автобусы №29 начали заезжать в Кошелев
В Калуге автобусы №29 начали заезжать в Кошелев
С пятницы, 16 января, они вновь ходят по улице Братьев Луканиных.
Накануне там вывезли снег, что позволило вернуть общественный транспорт, сообщили в управлении городского хозяйства.
Сейчас также ведется уборка на улице Минской. Когда снег вывезут, туда опять поедут автобусы №25 и №72.
С 15 января автобусы №34 начали доезжать до кампуса Бауманского университета.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь