В Калужской области арестовали автомобиль мужчины за пьяную езду
Авто и транспорт

В Калужской области арестовали автомобиль мужчины за пьяную езду

Евгения Родионова
16.01, 12:00
0 313
В пятницу, 16 января, прокуратура Хвастовичского района сообщила о наложении ареста на автомобиль водителя за управление в нетрезвом виде.

По данным прокуратуры, мужчина не имел права на управление транспортным средством.

— В декабре 2025 года мужчина, лишенный ранее водительских прав, ехал на своем автомобиле. В селе Красное Хвастовичского района его остановили сотрудники ДПС. Медицинское освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения, - пояснили в ведомстве.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Суд наложил арест на автомобиль.

