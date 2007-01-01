В Калужской области арестовали автомобиль мужчины за пьяную езду

В пятницу, 16 января, прокуратура Хвастовичского района сообщила о наложении ареста на автомобиль водителя за управление в нетрезвом виде.

По данным прокуратуры, мужчина не имел права на управление транспортным средством.

— В декабре 2025 года мужчина, лишенный ранее водительских прав, ехал на своем автомобиле. В селе Красное Хвастовичского района его остановили сотрудники ДПС. Медицинское освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения, - пояснили в ведомстве.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Суд наложил арест на автомобиль.