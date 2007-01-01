Власти Калуги прокомментировали жалобы на общественный транспорт
В соцсетях жители областного центра массово жалуются на ситуации с автобусами и троллейбусами.
Люди пишут, что некоторые маршруты стали плохо ходить после сильных снегопадов. В четверг, 15 января, ситуацию прокомментировали в управлении городского хозяйства:
- Весь транспорт на маршрутах. Однако, в связи с заторовыми ситуациями в часы пик транспорт может ходить с увеличенными интервалами движения. Просим пассажиров заранее планировать поездки на общественном транспорте.
