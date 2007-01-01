Обнинск
В Калуге школьники вынуждены часами ждать автобус №73

Евгения Родионова
16.01, 10:05
Об этом в четверг, 15 января, сообщила калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, автобус №73 не работает.

— Сын уже неделю не может добраться до школы. Маршрут №73 не выходит на маршрут. Очереди по 30 человек стоят, на Чапаева приходит уже битком. А на улице не май месяц. Часами стоять ждать! А как быть на следующей неделе, если морозы прогнозируют ещё сильнее? - написала горожанка.

В Администрации города Калуги прокомментировали ситуацию:

— Маршрут №73 обслуживается одной единицей муниципального транспорта и шести единицами микроавтобусов частного перевозчика. В связи с дорожной ситуацией движение общественного транспорта может быть с отклонением от графиков. Планируем в случае закупки автобусов в текущем или в будущем году добавить муниципальный транспорт на маршрут. До перевозчиков доведена информация об усилении контроля за работой транспорта в этом направлении.

