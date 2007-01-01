Обнинск
Авто и транспорт

Калужские чиновники объяснили причины отмены маршрута №83

Евгения Родионова
16.01, 08:55
0 475
В четверг, 15 января, калужанин оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом по работе автобусов на маршруте №83.

По его словам, автобус не ходит уже год.

— Про маршрут №83 забыли. Его планируют возвращать? До детского сада пешком 30 минут идти, а по неочищенным дорогам больше. Почему он год точно не действует? - написал мужчина.

— Перевозчик отказался от обслуживания маршрута №83 из-за отсутствия пассажиропотока. Его повторное открытие пока не планируется, - прокомментировали в Администрации города Калуги.

авто и транспорт
