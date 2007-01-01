Обнинск
-17...-16 °С
Калужанка рассказала о срыве рейса автобуса №69
Авто и транспорт

Калужанка рассказала о срыве рейса автобуса №69

Евгения Родионова
15.01, 20:14
0 206
В четверг, 15 января, в нашу редакцию обратилась калужанка с просьбой рассказать о проблеме работы автобуса №69. По её словам, в среду, 14 января, автобус №69 не вышел на рейс вечером. (рейс на 17:10 из центра)

— Водитель не вышел на маршрут, так как «водитель сбился с графика почти на час и развернулся в депо»! Около 20 человек на остановке «Зерновая» в сторону «Тарутинской» не могли уехать с 17:20 до 18:20. Маленькие маршрутки (их прошло за час две) не останавливались, так как они были переполнены. Люди надеялись на автобус. На такси за космические деньги также было сложно уехать, ожидание 12-17 минут. Городские власти просили в связи со сложной обстановкой на улицах города пользоваться общественным транспортом. И что в итоге? Люди ждали этот автобус даже с задержкой по рейсу. Может быть водителей мотивировать хорошей премией за «сверхурочные»? Я не представляю, как так можно уйти с маршрута? У пассажиров дети и старики дома.

— В понедельник 12 января водитель автобуса №69 также вышел из графика и был на Зерновой в 18.20. Утром сегодня тоже была задержка рейса автобуса №69. Хочу обратить внимание, что на этом маршруте ходит один единственный автобус! - добавила женщина.

Мы попросили Управление городского хозяйства прокомментировать ситуацию. Ждёт ответ.

