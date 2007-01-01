В Калуге увеличат количество автобусов на маршруте №41

В четверг, 15 января, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой добавить автобусы на маршрут №41.

— Кажется, сейчас самое время добавить автобусов на маршрут №41. Хорошо, что есть частники и можно уехать, не ожидая красный автобус полчаса. Но там очень тесно, вспомнились 90-е. Адище, - написала горожанка.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Планируем выпуск 15 автобусов на это направление. Запуск будет проходить поэтапно - начиная с первого квартала этого года. Задержки транспорта, к сожалению, связаны с неблагоприятными погодными условиями и сложной ситуацией на дорогах. Весь транспорт на маршруте.