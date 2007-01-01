Обнинск
-15...-14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге увеличат количество автобусов на маршруте №41
Авто и транспорт

В Калуге увеличат количество автобусов на маршруте №41

Евгения Родионова
15.01, 13:13
0 379
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В четверг, 15 января, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой добавить автобусы на маршрут №41.

— Кажется, сейчас самое время добавить автобусов на маршрут №41. Хорошо, что есть частники и можно уехать, не ожидая красный автобус полчаса. Но там очень тесно, вспомнились 90-е. Адище, - написала горожанка.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Планируем выпуск 15 автобусов на это направление. Запуск будет проходить поэтапно - начиная с первого квартала этого года. Задержки транспорта, к сожалению, связаны с неблагоприятными погодными условиями и сложной ситуацией на дорогах. Весь транспорт на маршруте.

Новости по тегу
авто и транспорт
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
50%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlFvU2Jnc2VhZlRvNkMzbDdPZHkvK2c9PSIsInZhbHVlIjoieFRGeDNvSHZhcWllOFoxZENRZkh0WGhmdUdnZlg2cG80WllBRmdPQklKQXBzb01GYitUb3dOQzBIQ2l5Znh5VzAvaUpPVjdkTTNTaVdJYUtUYUVpK1B0eFNUTnN1R0VrVDM1T0JPdFhUVmFtcDhsa25iUGNUZEVORFdSZ3RxSWdSSG42VkxjVDBOQ2xYQXJqMWFqNzhKUFJpRGxBSTQwa0dUMmlhZUpOZVpLZTdmTzdRUEpGQ3NiMjZkeDdzQ3pCb1IzK2w4Qk53MkUyaXZwNEIxOTZJdTB5U0RqeC9oYzROSE95NUN5YnFHN3RYRFZNZTFhajRweHZldTVlSWpuRG5xT3hmZWcrOFBJSWptcDE3d1hPc2JVeHpDVE90QW9jSVZNUmtDbmhWKzJsYkY3RE1nbXZGUEZpWEpuY1dIcjFONHVZVkpMOFZ0cnprakZzbjhpSWY3L1ZVY1lMLzJmU1pWdlEvdEF4bGw5UmNrUTRmcnhQblM1cXdXa2pxTTVKaHBqTWxBNzU0NTV5eWtONU1wU3FuSy9INzh2QUMrc2Q4eHBuVkNIazA2cHlTR1ptTlR3cHRJb1lNMjdZSWdQUCIsIm1hYyI6ImRkNDllYjgwM2Q3NDVmY2I1NDY0Yjk2NDk4MzAwZWM2MWU2NmIyNzQ1ZGQ2N2MxYTM4MTEwOGUyNDRmODVkNjUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik5HQ00rUHNaeTFua1RTV1dsRHhCRGc9PSIsInZhbHVlIjoiOS9iT3lMc2t1UXdxMUQxREcxUnFJdEJ1NGlMdnd0Tytud2RzbEp0dVhraGx0a09wQUpLV1N2emV6Wkoyemh4R0JSVGxRVGM4aHFKdEpYNm1JV0JrQlowa1dweEtrWWh0UHdha3hoWnBnNmJqb2tSaldnN0pjeDMzcm5vN1B0VUw1d3ozQ3M0Y1crN0M5eGtGaTJtWjlSNjNqbGg3TFZkM3Q5VFJGeURKNWRXWEx6QWY2MFMyRjN4b3BGMS9WV0FkNEJHd3VqbVl2bTdIZm54NW01OVl5UzZ3SWQzTjc2UGJ1STBYUThBOElUSXJmaTlZL1UzM3k3bjYrcnNBVHJFNGFCaysrT2dmY296cS9BdURaaXBuMld1dVA0TWlzc1gzcWNWbmtZclNLaXdoQksrdlFIWURuaUNZSGMxRG9mKzRxZjFVU2hZVjB6b3pMd1pVbXdIVzF4dlJBTHpQREJIRWQvNFZVYmU4TmhRZGczQVNlTVJLL0dOdERtTGV5WlR0NGlCdU5pVHk2MFdIMmxuNnlGM1dtQkFGd010OXgyUlpXYk93WDFsVUcySi9KN1lFL1ZXZ1RlcHl4bnNrU2ZrZE4rZ25XMG9yN0E5U29wd0hSdmhwemJpUHhZVmx0MUJsMm5OSHhBdXd3VnlrWW04UjhIMHBtbHg2NTdlTVUycGs1bUNVQjFRNmlUMnh0Q2F3WnE1eVhsNkN6Y1ROSlNYdHk0YkVPR3VtdTExckl3UXIrQ2tmTW4xRnZmZWpEc3pXYVRwQWVod2ppMGI0NVloZHpmdXFwZVp1NkhOZGZBaWdneTd4THA0Z3ZZU2R2NXUrY2VBNFRJOWtocllGb0FoYiIsIm1hYyI6ImVlNjgyMDk0MmE4NjliMzJhYTgxYWU0YzBkNjNmN2UyNGZmZjk0YjQzZGVkNGQ2Y2I5ODE4ZDNlYjkxZTQxYmQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+