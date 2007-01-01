В Калуге назвали места установки дорожных камер
Региональный Центр безопасности дорожного движения опубликовал актуальный список в четверг, 15 января:
- В районе ул. Гагарина, д. 13
- Тульское шоссе, в районе д. 26. (поворот на ул. Вишневая)
- д. Секиотово, ул. Секиотовская в районе д.13
- ул. Московская, в районе д. 225Б
- ул. Московская в районе д. 261 (съезд с путепровода).
- ул. Московская, д. 300 (эстакада)
- ул. Грабцевское шоссе, д. 95
- пересечение ул. Генерала Попова – Тульское шоссе
- пересечение ул. Московская – ул. Азаровская
- пересечение ул. Московская с ул. К. Либкнехта
- пересечение ул. Ленина – ул. К. Либкнехта
- пересечение ул. Кирова – ул. Ленина;
- пересечение ул. Кирова – ул. Московская
- пересечение ул. Степана Разина – ул. Тульская
- пересечение ул. Гагарина – ул. Королева
- пересечение ул. Фомушина – ул. 65 лет Победы.
- пересечение ул. Заводская – ул. Маяковского
- пересечение ул. Энергетиков – Тульское шоссе
- пересечение ул. Тарутинская- ул. Радищева
- пересечение ул. Кирова – ул. Рылеева
- пересечение ул. Плеханова с ул. Суворова
- пересечение ул. Луначарского с пер. Воскресенский
- ул. Набережная в районе д. 6А
- ул. Маршала Жукова, д. 19
- ул. Советская, д. 120
- ул. Кирова, д. 78
- ул. Тарутинская, в районе д. 70б
- ул. Гурьянова, в районе д. 51
- пересечение ул. Московская с ул. Суворова
- пересечение ул. Московская с ул. Баррикад
- пересечение ул. Кирова с ул. Плеханова
- пересечение ул. Московская – ул. Калужского Ополчения, км 0+115 и км 0+125
- ул. Гурьянова в районе д. 28, км 1+890
- ул. Тарутинская, д. 112, км 1+840 и км 1+903
- ул. Советская, д. 45А, в районе пешеходного перехода км 6+674
- ул. Маршала Жукова д. 39, в районе пешеходного перехода км 1+213
- ул. Чичерина в районе д. 22, км 0+550
- ул. Баженова, д. 2, в районе пешеходного перехода, км. 0+55
- пересечение ул. Ленина- ул. Пролетарская, в районе пешеходного перехода, км 1+938
- в районе пересечения ул. Кибальчича и ул. Московской д. 313.
- пешеходный переход в районе ул. Кутузова, д. 27
