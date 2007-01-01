Обнинск
-15...-14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге назвали места установки дорожных камер
Новость дня Авто и транспорт

В Калуге назвали места установки дорожных камер

Дмитрий Ивьев
15.01, 11:45
0 1896
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Региональный Центр безопасности дорожного движения опубликовал актуальный список в четверг, 15 января:

  • В районе ул. Гагарина, д. 13
  • Тульское шоссе, в районе д. 26. (поворот на ул. Вишневая)
  • д. Секиотово, ул. Секиотовская в районе д.13
  • ул. Московская, в районе д. 225Б
  • ул. Московская в районе д. 261 (съезд с путепровода).
  • ул. Московская, д. 300 (эстакада)
  • ул. Грабцевское шоссе, д. 95
  • пересечение ул. Генерала Попова – Тульское шоссе
  • пересечение ул. Московская – ул. Азаровская
  • пересечение ул. Московская с ул. К. Либкнехта
  • пересечение ул. Ленина – ул. К. Либкнехта
  • пересечение ул. Кирова – ул. Ленина;
  • пересечение ул. Кирова – ул. Московская
  • пересечение ул. Степана Разина – ул. Тульская
  • пересечение ул. Гагарина – ул. Королева
  • пересечение ул. Фомушина – ул. 65 лет Победы.
  • пересечение ул. Заводская – ул. Маяковского
  • пересечение ул. Энергетиков – Тульское шоссе
  • пересечение ул. Тарутинская- ул. Радищева
  • пересечение ул. Кирова – ул. Рылеева
  • пересечение ул. Плеханова с ул. Суворова
  • пересечение ул. Луначарского с пер. Воскресенский
  • ул. Набережная в районе д. 6А
  • ул. Маршала Жукова, д. 19
  • ул. Советская, д. 120
  • ул. Кирова, д. 78
  • ул. Тарутинская, в районе д. 70б
  • ул. Гурьянова, в районе д. 51
  • пересечение ул. Московская с ул. Суворова
  • пересечение ул. Московская с ул. Баррикад
  • пересечение ул. Кирова с ул. Плеханова
  • пересечение ул. Московская – ул. Калужского Ополчения, км 0+115 и км 0+125
  • ул. Гурьянова в районе д. 28, км 1+890
  • ул. Тарутинская, д. 112, км 1+840 и км 1+903
  • ул. Советская, д. 45А, в районе пешеходного перехода км 6+674
  • ул. Маршала Жукова д. 39, в районе пешеходного перехода км 1+213
  • ул. Чичерина в районе д. 22, км 0+550
  • ул. Баженова, д. 2, в районе пешеходного перехода, км. 0+55
  • пересечение ул. Ленина- ул. Пролетарская, в районе пешеходного перехода, км 1+938
  • в районе пересечения ул. Кибальчича и ул. Московской д. 313.
  • пешеходный переход в районе ул. Кутузова, д. 27

Новости по тегу
камеры
Лента настроения
25 оценили
16%
0%
0%
0%
0%
84%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ijd3OE1ncjFBWmsvVG15UDhvbXdzOFE9PSIsInZhbHVlIjoiYjcxdXZCNHI3MDE0WVpKY3JBbGV4TmNyaXVVOUxab0ZTYkhWK2VDaFlIaERWeUpyaytXbHBoUkkyNUluMG9pVWJabkQxVXV1NCtvMnMxSFlRdExoeW1oSlF5cW1DUzJRVGlRTGRMSjdzZ0NLdmR1cDBVcjZiSXpENjExUlFIZDhONmhJbjRLcmxERTZZTVREMExJajJER3BCSUwySHJyQUhtZzNwOU9VL3lWSStVVWtBUWYxeDZ6SjVvWUFSN0tzWHQxZTNpOUJTOWd3RW9oeTgxSUNUT1BzQm9wRkRmNk0yRXBobGxzLzUyWHNtWE4vVVhzbWZGSWtzRnk5ZHB1R1Jpc29MUXVIWm9ISE9ka09oU2lCZU9BSFJCc2g2cVZVaVA4WDZHWnZaWmV3UTdWZVlldSsyOEl4MW9lWGxUaFRFVnd0MWY1bmxNZ1Nua1MyZldkT2RSdnFwNVNMN0tnVWtuL29Pc3d4NGZBY1BYYVRVUmlMbzkxajFESkRTWVlETFpiSEtWeHVLaXBpQ0U5TFkvdkRIYTVZRFByTmRWOXd5UDdoTGFZQlEyS3g5emYxdHJGbWg0N0NUeDJXdUQ1NiIsIm1hYyI6ImYwNzRlYWIzYTE4NzA5YTQ2ZTM2M2VjOWYyMTNjMTMwMzVjZmYzMzNkNjMwOTBjZWYyNzczZDFkYTRkODFiOWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkRTU3JvN1BlZ1hWYUNoVnQrRDdablE9PSIsInZhbHVlIjoid3BUZW5aTW5VelcwZXhYMG5ZRUU2M3lLcUR2amQ0V3VUZkliOG04MytnMU15c0FNS3BHN0tQWldreWorYSt6UEhxSERMcXhmTHRHbmFaaDZTdkhSNVN6dW8wTGIrN1NrUUFIUDZQajlxK0VRelBqak1jQXZha1BHVXBIbHVMVTBkN3pHcWoxQTk2aUJuWSs0cGgwYTJtcWN0SXhocVdYU2x5Z0doVmhLNW4wOE5oQmpzSm41NXlVUTJKSW44aWwrSTVzbnNWZFFrSzlsV1NTeE9tUVRiM2p0dUpkNzNSQlRjbjh4REkrYVFRVGZXZmFWWmlEOXN5bnZUZm9YM1dTYzVIOUhzSlJNZ2VuM0NTY1k3aGV5MmJLTFFPckhWYkxuSkxUVFpCaXBqbXVFWURodzUrd1JkMTdtcVpvdktQTUFXSWhoVmx1WThnNW1YODBLUW1kSHdtTFcvZTNKdVFsN3p4R1l3T2xCNnhqclExbmFWV2pYUGhjbXlOeEJXSmR4Y2VJVmExeVhtT1kyd3puYm1tM0FPdk1sWkNONnpISDRhY2hHZ1I4ajBieVIvK2pNMFhqWGttUHRSRFM1M0RaT2tINUVVRkkreXJPdzUyTStIYXZOK0Z4c3ZROEdla2FRcnk5cnJ6ZzZnU3g3aXAzd1NQMlE1Z1RHTnQwVFNldjkyblRwRWZsY0tkQXBqYUdvTHluNmE0Z01zYlAyL3dKdDRNQVlsNXBRZUMzWG0rME1jTTlaMFVSVVZ5eVBtVlJsU0x3a3ZkVW9ORGhRbklQU3N4ZzZlRjI2SXlYYXU2clhXcUxqZ0RSa3krNzZsLzF3S09JS0VHTTVPdnNsR0V4bCIsIm1hYyI6IjJiMGExMWViYzhjYTEwYzc2MDgyODJjZjIxNzA5MTQ3NDMzZDgwOGIzZTZmNGRmZTViYWUwMzM5NTgyNDI1ZjAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+