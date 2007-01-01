Калужанина осудят за пьяную езду
В четверг, 15 января, прокуратура города Калуги сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении 58-летнего мужчины.
По данным прокуратуры, мужчина обвиняется управлении транспортным средством в состоянии опьянения.
— В ноябре 2025 году мужчина управлял личным автомобилем в районе улицы Валентины Никитиной городе Калуге и совершил ДТП. Результаты медицинского освидетельствования показали наличие алкоголя в крови, - уточнили в ведомстве.
Ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. За это его лишили водительских прав.
На его автомобиль наложили арест.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права управлял транспортными средствами.