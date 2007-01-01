Калужанина осудят за пьяную езду

В четверг, 15 января, прокуратура города Калуги сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении 58-летнего мужчины.

По данным прокуратуры, мужчина обвиняется управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

— В ноябре 2025 году мужчина управлял личным автомобилем в районе улицы Валентины Никитиной городе Калуге и совершил ДТП. Результаты медицинского освидетельствования показали наличие алкоголя в крови, - уточнили в ведомстве.

Ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. За это его лишили водительских прав.

На его автомобиль наложили арест.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права управлял транспортными средствами.