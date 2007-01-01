Обнинск
-19...-18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Калужанина осудят за пьяную езду
Авто и транспорт

Калужанина осудят за пьяную езду

Евгения Родионова
15.01, 11:26
0 51
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В четверг, 15 января, прокуратура города Калуги сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении 58-летнего мужчины.

По данным прокуратуры, мужчина обвиняется управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

— В ноябре 2025 году мужчина управлял личным автомобилем в районе улицы Валентины Никитиной городе Калуге и совершил ДТП. Результаты медицинского освидетельствования показали наличие алкоголя в крови, - уточнили в ведомстве.

Ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. За это его лишили водительских прав.

На его автомобиль наложили арест.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права управлял транспортными средствами.

Новости по тегу
авто и транспорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlZpMXlBS1d5aHBzNktGS3NETUVIS3c9PSIsInZhbHVlIjoibUVIblM4dUtQWmE5UjVRRU14ZlZLdTVzMndnMlRhdDhzT3hldGFKRkY2Q0ZSYXdsbWd4ZmFyZnI1anoreXpNbWZlQVVacnRKYTJ2ZFA1VmR2KytvKy90cjdIbWp5T2c0U0luRDBBK0hqS2FDNDRRMWhNYlJaNDZPek5NL1Qvd0RHMkxPTzhiMVhEWko4N1pWcGN0aFdsUTdOY25nOFhqSnEzQVgzRlovWDdaeWp2UTIzOGliU1NiMnlnWWxoOHJkOXE4dDFDSWNUOXdDTkNpYnFsOWxvdUNlMU5FNGVGT296OXlaYVdjdXJTaDFJaXZLK1I3NVR6dUxodzVGM1Bibi9PQ0NvNDYwSE1oSHVCSW5wWnRIZllFQi9rL3hLUUFTZzBvYzlIcUV4U3paNkJQVGJqTElkeEFqVGdkYzFGSTQ1UUROSll2N3N4aCt3V2dZcGtyZitTUFhmWXBjY1Jmc2JEUndaMHBsczYxNExYZGFEMkdiOW9Db0JiaE5EZmI4WWFvaWRXZ3lhMUhEYldkRmRheUlPeFNYMHczTTZxSEVjREJFS3ZSM0FjSlZ3MmhJVXlaODhZbkV4Uit5YmpjZCIsIm1hYyI6IjhhYzYwNzExY2E5NWQ0N2IwMzczOTliMDViN2EyMjU0YjdmYWY1OGExMjEzMWYwZWMzZDFiNGE1YTlhOWUwYzAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlUxc2xGNC9EdXdVVGc3THRmc1ZOd1E9PSIsInZhbHVlIjoiUUE4MXZEMzFLVE9KU095NTZsWGhvSWxZQ2Y2dXFsaW4rOVVRbDhVeVBJSjZRbHVqMjRMd3NOVEVkNmZKWFJRdUJPZXdzc0pneHgxdHl3NkFZamo3d2JoWm9hT3dVYWdWd2ZCMGtUVXJRcENFR1pCaDNueHYwbGpIelNjQ0FLUUsxNmorbGlHSW5xZUNtdngva3ZDSzdud2pmV1lOaFRIQXNUY2tibU1VWnRWQnpBNWlhMkU0UW1TZUVCSUl2OFVsTFJFZE9qZFIvWloxcGhubmVIdzBNMkRCN2l1d0NsYTFLalRVeXRIOStyMFVPbGhaeFVGb01GWWNIbmtWVlhBS2RLaTNPS094UWlRR0cwblUxWEVySWgzQyt2U0ZVbmUvalBRcStHYWtGQUgzcXBSZ0VMcCtod2loTlRrcFFQaHFYQWRHWExmTVBlMkU3Qk9kTFY1d1FNeXBlMW1FN2pJb0ZNeWxUVWZpQVNYb3VMNXNyZzRBdlpvOFYwTEM5YzVxVTdYRFZmSlNtYXpoV2U3U3NUTXVYM01CaXdpWmoyc3Jqb0JZSk5sM2laTTBaUzM2WE9WblRhUlFFVE9lZktmNmpDeGRubUhSaUhablc0cVZMcmNUVGRyU1dGUW5FUTZTU291dHVLVE00alNRQWtBNExwb2RPYnRFMHcrT0w5ZDk0NTZJcU0zNU45VEh0RWFCalJHNlVTdG9oQ3V5QUhaOWUzbzlvcDBkaDJ5WVZLTFpxeTlGSnEvSWROT2RQMDhxLzNKQUF2QUg5N2pJYkxGYUtRMVZrMHlkeUgvMXNDU080Sm9Ea2F1dlVUTk9sVVZlMnB3WU0wTHltWVlsQjhsSSIsIm1hYyI6IjZiN2FmODdiZTEwOWVjYTc3M2NjYTJlNWI5Y2ViMmU1MmVmNzkyOWQxZjBmNzY3MzE2Yjc5ZTJhMTdkOGVmM2EiLCJ0YWciOiIifQ==
18+