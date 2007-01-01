В Калужской области арестовали автомобиль мужчины за пьяную езду

В четверг, 15 января, прокуратура Калужской области сообщила о наложении ареста на автомобиль 40-летнего мужчины.

По данным ведомства, собственник автомобиля управлял им в состоянии алкогольного опьянения.

— В октябре 2025 года не имея права управления транспортными средствами, передвигался на своем автомобиле по улице Большая Советская в селе Ульяново Калужской области. Он был остановлен сотрудниками ДПС. Медицинское освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения, - уточнили в прокуратуре.

Ранее он привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Было возбуждено уголовное дело.

Суд наложил арест на автомобиль стоимостью 500 тысяч рублей.