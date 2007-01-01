Обнинск
Авто и транспорт В Калужской области мужчину осудили за повторную пьяную езду
Авто и транспорт

В Калужской области мужчину осудили за повторную пьяную езду

Евгения Родионова
15.01, 08:55
0 334
В среду, 14 января, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о вынесении Кировским районным судом приговора в отношении 48-летнего мужчины.

По словам пресс-службы судов, он признан виновным в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

— В июле 2025 года утром мужчина управлял скутером в городе Киров Калужской области в состоянии алкогольного опьянения. Он был остановлен сотрудниками ГИБДД. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В 2016 году гражданин уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Тогда он был оштрафован и лишен водительских прав на 1,5 года, - рассказали в объединённой пресс-службе судов.

Мужчина признал свою вину.

Суд назначил ему наказание в виде 150 часов обязательных работ и лишил права управлять транспортными средствами на срок два года шесть месяцев. Также суд постановил конфисковать скутер.

