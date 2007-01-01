В Калуге рассказали, когда автобусы вернутся на улицу Минскую

Там уже начали убирать снег, но пока общественный транспорт проехать не может.

В среду, 14 января, ситуацию прокомментировала заместитель начальника управления городского хозяйства Татьяна Арен:

- Работаем в стесненных условиях. Быстрому вывозу и работе техники мешает запаркованный транспорт жителей. Стараемся как можно быстрее возобновить движение автобусов в обычном режиме. По срокам будем стараться до 19.01.

Напомним, после снегопадов автобусы №25 и №72 перестали заезжать на Минскую.