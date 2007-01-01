Обнинск
-13...-12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге изменили маршрут автобуса №34
Авто и транспорт

В Калуге изменили маршрут автобуса №34

Дмитрий Ивьев
14.01, 14:29
1 452
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Из-за снежных завалов автобусы перестали заезжать на улицу Университетский городок рядом с кампусом в Пучково.

Пассажиров временно высаживают на кольце, с которого начинается эта улица. Дальше 500 метров до корпуса приходится идти пешком.

В городской администрации заявили, что в маршрут внесли изменения, так как автобусы не могут проехать по дороге – мешают снег и припаркованные машины. Когда запланирована уборка, пока не уточняется.

Ранее из-за похожи проблем в Калуге сократили маршруты автобусов 25, 29, 72 и 75.

Новости по тегу
снег транспорт
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
25%
50%
0%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkxqREJyTnZoMzlaWGZiVjFSUm9ZNVE9PSIsInZhbHVlIjoia2pyNGIwdHlUZnRQRjk2MnBmM2dOT1FROWpnQTBtanZ0QVArL1ZGaGhxSDI0SjJEckVpbXRWd04zUmNFeXdDalU1bTZkNzdJMjk1blhOSFhraHEyNzRrWDJkU0FxQjd0eFFXYkpCdHZHbE40S3NUVmlDWUlFdi9KNWwwMTNoTVpKVlJENU54Yi9pVHRBVStpV29FbEVUYlE4NnlyTGhWa3V1dWJzK2tSVmgyR1ZRTk1BYWIwRjZMZkJib2crV1hkV0dNd2hiT1RDQmh6NFdkUjIzRENVaTFMWjRvQVdtcmpoRkNKV1N0QzJhc3Q1K1ZHa0k0U2RCTmlGQUxpclBlK1IyakQ5aHlJdTErZElxb2xYS3FaWFcxUndpWkh0bFBmTFVNMkNGNHlMbVMyNW1xL3FnNldtMkxnRHdhUkZ6eXdMNXRWR21VSlZxVnZyN2p2eUhOanFhdEJKMGF1bGVwM0ZacHNaZVFxYXZOaHJ1OGxHcmxvcHRzakx1ZkovaEZVMUE3emFQaSs1Rk13eW50VDdVR1Bua1B3MU55T1pBRko4THBxdFhab3pJZy9PK25PSjUvb0pESk1DZ1QyZkNkaSIsIm1hYyI6Ijc3ZDYwNWY2ODBjZGRjNmU1OTUxOTU1MTBkNGUxYWYxMWI2YTAyZDEwYjU3NWU4NmRkNmEyNzcyMjcxODBhZWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InBTVjBaUVVBUHFQU0NWazFIditCRUE9PSIsInZhbHVlIjoiWWRRZDZ0VEhBYnEvam13eEU4NjVXZUJqUHpuY3gvUHVQZU4rUlBxM2VmcHNrQ2NMMmdqUEhXY2FWeGNrMnN0QzNHMWpvQlZVbFRSQVQ5aXYrUld5MmlGWTAxWkRtT0FhWCswQkFzaTlncjhPcnN6R0ZsZk5CMytzcE1PSEdTSzZCZ1Z4L2ZVQjJQWVp0cUJVOXZQbVF6RFNjbVZvSTIzMlM1OEFyaEFEMEpycG93VkI5R2EzNzM5T2lTOVJURmpRWWpSeGlWeWFGeUhlRHZEYVRkQnAxYmZrMldjQlRwQTVNUE8yMDBVRWxwbGRaY2JPZ2VzR1k5QlIzN0VPV1UwcHF0Q1hocUR0RFVRTXJ2SXlhYXMzRFd0b1lNMUNkVXFhVmFQWWhDbm8vRjJBUzhjOFk5TXJ0Sy80SWlSRUhLOVlXQmFrOHBmM0dhT0lLWjdFSWhzcFdxb05KS1h6VnJrajFSWGU1bHUrblRIdXM5a1FIR1JyZWRqYjMyU1NjcmRHWkZTbkJka1l5MDZ5Z0tNeEduZFBJZ0l6REtzemVCM2x6QjkzUHVEeDJNcHRSaXl5b29uYlZmLzNVME9INkViN2NxVFdJK2hUWFNSWmVQZ3FxbE4rV0ZFbGtHMW9Jckl4Mk04QzVFdmRHZUE2MG5NM25FRW5qTHRCZFBTUHpLY0ZjVlpHNmsxM1FNNmMwbXQ4cDlhTFRpWEVseG5jYlNtbm1BOHZpTkhKY3RoNStyTSt2cjF4UE9oMXN5enJ2cnFxckprN2FVWHA2YkN2c1pJQTBDNU8vWDcwZ0VtMkZ2K2pOQWZrU2puNjJIc0pzTmtuMWVVVmY2SE51UjJNdm9hWCIsIm1hYyI6ImIyMjM0NzhmMzVlODlhNmZmNGM4ZDVhNWFiYzZkZTE5YjVkNzVlNWEzMmZjOWRjZTkyODRlMDVmNjU0OTRlYmMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+