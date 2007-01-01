В Калуге изменили маршрут автобуса №34

Из-за снежных завалов автобусы перестали заезжать на улицу Университетский городок рядом с кампусом в Пучково.

Пассажиров временно высаживают на кольце, с которого начинается эта улица. Дальше 500 метров до корпуса приходится идти пешком.

В городской администрации заявили, что в маршрут внесли изменения, так как автобусы не могут проехать по дороге – мешают снег и припаркованные машины. Когда запланирована уборка, пока не уточняется.

Ранее из-за похожи проблем в Калуге сократили маршруты автобусов 25, 29, 72 и 75.