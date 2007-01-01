В Калужской области осудят водителя за аварию со смертельным исходом

В среду, 14 января, прокуратура Юхновского района сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела в отношении 64-летнего жителя Калининградской области.

По данным ведомства, он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть трёх человек.

— Мужчина управлял автопоездом в составе грузового седельного тягача DAF и полуприцепа на автодороге «Москва-Малоярославец-Рославль» на территории Юхновского района. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Renault». Водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли, - пояснили в прокуратуре.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.