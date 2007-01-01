В Малоярославце припаркованные машины мешают уборке снега
О проблеме 13 января сообщил глава района Вячеслав Парфенов.
Он рассказал, что работы ночью проводились на улице 17 Стрелковой Дивизии.
- Спецтранспорт 4 куб. может погрузить ковшом, но из-за оставленных машин снег будет вывезен частями, попросил не зацепить личные транспортные средства горожан, - отметил чиновник. - Никто не поленился написать жалобы и критиковать, а просто откликнуться на просьбу убрать транспорт, к сожалению, нашлось мало понимающих.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь