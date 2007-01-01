Обнинск
-15...-14 °С
Авто и транспорт

В Малоярославце припаркованные машины мешают уборке снега

Дмитрий Ивьев
14.01, 07:43
О проблеме 13 января сообщил глава района Вячеслав Парфенов.

Он рассказал, что работы ночью проводились на улице 17 Стрелковой Дивизии.

- Спецтранспорт 4 куб. может погрузить ковшом, но из-за оставленных машин снег будет вывезен частями, попросил не зацепить личные транспортные средства горожан, - отметил чиновник. - Никто не поленился написать жалобы и критиковать, а просто откликнуться на просьбу убрать транспорт, к сожалению, нашлось мало понимающих.

Новости по тегу
снег
Партнёрские новости
