Изменится расписание поезда Брянск - Сухиничи
Расписание пригородного поезда №6004 Брянск-Орловский – Сухиничи-Главные изменится 16 января в связи с ремонтом контактной сети на перегоне Судимир – Палики, сообщили в Московской железной дороге.
В этот день он будет отправляться из Брянска в 8:24, что на 30 минут раньше привычного расписания, и прибывать на конечную станцию также на 30 минут раньше – в 10:36.
Пассажиров просят заранее планировать свои поездки.
