Обнинск
-15...-14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Изменится расписание поезда Брянск - Сухиничи
Авто и транспорт

Изменится расписание поезда Брянск - Сухиничи

Дмитрий Ивьев
14.01, 10:33
0 283
Фото: МЖД.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Расписание пригородного поезда №6004 Брянск-Орловский – Сухиничи-Главные изменится 16 января в связи с ремонтом контактной сети на перегоне Судимир – Палики, сообщили в Московской железной дороге.

В этот день он будет отправляться из Брянска в 8:24, что на 30 минут раньше привычного расписания, и прибывать на конечную станцию также на 30 минут раньше – в 10:36.

Пассажиров просят заранее планировать свои поездки.

Новости по тегу
железная дорога
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InF6STRZUERBUkVCVnV5bEVWc3hNZUE9PSIsInZhbHVlIjoiZU9qK3hHWHJFUnJrM21Bc3R4MTR1NVdpUHdZU0dPT3hFVlNBY2I2elB5Mis3K0FjR3ZnUncwZ0dRVHhjeTRaeDllVWwvQU82TzBnTVkwa013d3FWVWtLOHU0dTZ6OWVPaU9jUU9pQzNOLzJzNi9FRFFTZjBRY3BrTGJwTm4rOFpNMjkrd3gyei9vTjlncVdPbytqZE04bjVvR0hFMm1aK21hZGU3ZTVFL21rM0tkaVA2Tk5XcnhJNmY2elo1eFA5elFjL1RDMzRwMnhBeDNGeDVNT0xCdXovK2ljdVh1M0Riblk2Sy9ZSTN5eTQ4bHVzYmh1Vi9DckpSenUxMjljZXYzZlNuQ0MvUkZDS1pmdGlMbTNMeXp5czJsTlp0MjJ3YktvL0JaZmxhcFNKWW4vYUlLVUsxVlZkckFnVFlVSTZMM1hyR0hXUnF6U3NEQ0NnVlRPUGl0Ymw1R2h0eEIwUjFCbnpjMFZ2cHMrMmZEVE1xS3ZtVGlXZ0N2YXlCTlgveVh0YlZQdnlZdzdsUHQ2U2FYWSs3RG81UHZYR3VYRjlkSE8rb3B4RjVxWFQ2bWpaWDAyRWJXNlBIc0F4WUptcyIsIm1hYyI6Ijc2NGM2YzIyYzQwZTVjNjU2MjkyNTgzNGNlOWY4YTdmY2JhZjg1OWNhZThlYTk0NDdmOGE2NmFmNDJlMTExNTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImtEKytPcldpMW93eUV1VlFhbGFrSEE9PSIsInZhbHVlIjoiR0lyRXJ4NEJrcVBsWDJybTlEUG5EenBkdGpMQWlFS0VOUWRWOXlqUEdIRzk0MmtWNnZhSm43VC9sTG5QbHhKMFRMeTBSdExHT1d1MnYzcmNWTmgwV1VzSFpaYStyT08xWnlYdjZqVGhQTHNDRDBZdjdWbEU4MnR5QjBZbU1OQW1ub0NZRWVPamNxeHZMR204R0s3UTJxMFlSWjRVeGpEdGdBZnVWTHB6T0dpME5MYkIrbjV3SXhzSk54VjNwa2YvQVF6dWlNZXZBaGVKRkl4NCtuTzFSTGs3TXlwRnZZQ1N2YTgwV1pFaEhWVWVoWEd2RGtMTERuaC93WHNFSklRaHZYdzNUVnZaWWRiWUQ1ZGZHWWxCS0JHelNtT21iT3YvcEtoTW9QVys4b0paaiszaXUrSU42cGZEQkdwbjdVUlVOemhiWjdQOEhNaXdsZnpqNDVKd2ZxNnRtUldjaCt5Q1NFUTJrQ1RUOWVuc1ZuVTNlczZ3Q04vR1pGNGdNUmtnNC9teXhrR2VvKzQ1bXkzUTNwdk1HbGtTQTNqMmhyYzcxdmxESGMwc3IrRzk1czRBM2xuTTJCNi9Pd3JXVGFlSFpKNDdsZS85WEIwcXUwWFNwVXpZU3Jsd3k4VnlJdkc4U0wrZzREU2YwcmVZOVhXVnVkTVpDVHZTQVJHTTZ0SUp3b3ZQbGpNZkxRcXUreXRDQVJhUDdWWFJUY3Bya055WklsMnBxZllCWm14VzFvanpHQTBtNjlsekhhTXdnS2I3YmJDWlN1anFydjZWaG5iL1FWSm0zZHVobUIvdjFLaXlZOHdCdWd1ZTJqUms4SUpTTDRZVkpNak1tajcxeExIbyIsIm1hYyI6IjIzOGI5ZDYyNGEwNzUwZWVkZDFmYWZlNDdmN2U4OWMyNDllMTk2NTBkNjMzNWFhY2UxODExZTE0M2ViNzYxMzkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+