Авто и транспорт

В Калуге пассажиры замерзают в ожидании автобуса №10

Евгения Родионова
14.01, 10:22
Об этом, во вторник, 13 января, сообщила калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, автобуса №10 вообще нет на маршруте.

— Что за бардак с маршрутом №10? Восьмёрки ходят одна за одной, а десяток вообще нет на маршруте. И не говорите, что погодные условия. Другим маршрутам погода не мешает. Людей заморозить хотите! Когда на ведут порядок? - написала горожанка.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Сейчас маршрут обслуживает шесть городских машин, а также частники. Улучшение маршрутной сети в микрорайоне Силикатный планируется в последующие два года. При проведении мероприятий будет изменено количество и вместительность транспортных средств для обслуживания микрорайона, частный транспорт заменят на муниципальный, а также будет рассматриваться необходимость изменения схем движения маршрутов.

